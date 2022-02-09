孕婦不打針或被合法解僱 準爸爸質疑涉歧視

為配合「疫苗通行證」本月24日生效，政府擬修訂《僱傭條例》，僱主有權解僱不打針而缺勤的員工，令未打針的在職孕婦首當其衝。東網接獲投訴指，有準媽媽昨日已收到僱主「打針提示」， 憂隨時被「炒魷魚」外，更質疑當局修例或違反性別歧視條例。

準爸爸杜先生指，太太去年8月懷胎，預產期為今年5月底，她任職的社福機構約兩周前，已統計員工接種疫苗情況，而在當局昨(9日)公布相關消息後，更即時電話知會太太，提醒她盡快打針，否則或有權解僱。他理解機構不想員工影響運作，惟對有關通知仍感到不悅，目前情況猶如被迫等炒。

杜先生指，太太懷孕期間先後諮詢3名醫生建議，惟無人能證明打針百分百安全無風險，也無醫生願批出豁免打針證明。他指，懷孕只是一段時期，建議當局向她們提供豁免限期，慨嘆「誰能夠保証打針就一定對孕婦無問題？孕婦對疫情已經好憂慮，仲要為疫苗嘅問題而可能被解僱，又可以點？」

他指，太太除了面臨被炒，亦擔心原定5月初開始的法定產期「凍過水」，因此質疑當局修例涉及歧視。根據《性別歧視條例》，若任何香港機構的僱主基於婦女懷孕而使她遭受不利對待或被解僱，即屬違法。

勞工界議員周小松表示，擔心很多僱主誤會，「不打針就可以馬上合理地解僱（僱員）」。他指，抗疫當然重要，但都要顧及一些僱員確實因為身體問題而不敢打針。