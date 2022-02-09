申辦墟市官方指南如同虛設 團體今到申訴專員公署投訴

有基層團體今日(9日)向申訴專員公署投訴當局的《墟市申請資源指南》如同虛設，申辦墟市難上加難，要求加強培訓前線職員以有效處理墟市申請、檢視指引及改善墟市申請流程。

食物及衞生局於2017年曾在立法會墟市事宜小組委員會會議上提出《墟市申請資源指南》，整合多個政府部門的規定，協助籌辦墟市活動。撐·基層墟市聯盟代表林勇琪說，按照指南指示遞交申請書，嘗試申請舉辦墟市時，房屋署職員拒絕接受，更表示房署從未發出該份申請文件，建議團體改以其他文件申辦活動，墟市活動申請書已成廢紙。

另一代表姚舒敏亦稱，大量區議員離職，不少區議會未能召開會議，以及民政事務總署即將解散互助委員會，屋邨管理諮詢委員會無法進行地區諮詢，令指南中的申請程序失效。

姚質疑政府承認墟市的扶貧成效，但是房署的申請程序根本與實際情況不符，即使聯盟嘗試與房署協商，房署仍沒有任何正面回覆，亦未見其有意修改程序，令人質疑政府是否真正有意透過墟市，協助基層市民自力更生。

聯盟就申辦屋邨墟市向申訴專員公署投訴，促請房屋委員會及房屋署正視於屋邨範圍內舉辦墟市的問題，加強培訓前線職員以有效處理墟市申請、檢視指引及改善墟市申請流程。