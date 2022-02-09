於律政中心塗鴉政治語句　保安員認刑毀判感化

律政中心一名外聘保安員在工作期間，多次走上大樓天台及地庫，在設施上塗鴉，寫上政治口號及投訴僱主的字句。他早前承認8項刑事損壞罪，今日（9日）在東區裁判法院接受判刑。裁判官接納被告是受精神病困擾下犯案，已認罪及積極求醫，最終判被告12個月感化令，並且下令被告須向政府賠償3060港元。

本案34歲被告李彥蔚現報稱無業。控罪指他於2020年1月11日至9月3日之間，在中環律政中心東座天台，損壞1個冷氣機金屬機殼、3支太陽能板架，並在律政中心中座低層的5A樓梯損壞1幅牆壁，及損壞同層LG09號房及LG08號房內的1幅牆壁及2個水箱。

案情指，被告案發時獲中國海外物業服務有限公司僱用，在律政中心內任職保安。前年有機電署技術人員到律政中心東座天台進行維修保養時，發現有冷氣機遭人塗鴉。其後當局發現天台、中座低層的樓梯及房間內均遭人塗鴉，用黑色筆寫上「五大訴求，缺一不可」、「香港淪為一國殖民制」、「光復香港獨立，時代革命成功」、「打倒中國海外服務」等字句。警方經調查後拘捕被告。在警誡下被告稱自己被公司安排保安分外工作，要為律政司職員量體溫，還被人責罵侮辱，所以他寫句子發洩不滿。

裁判官判刑時引述報告指，被告智商較常人低，有妄想症及精神障礙，由於工作時與人爭執及懷疑上司加害自己，一時衝動干犯本案。被告事發後求醫，病情得到改善，精神科醫生同意被告接受非住院式治療。裁判官考慮被告初犯、認罪及積極求醫等因素，判處其12個月感化令。

案件編號：ESCC 1910/2021