本港醫療系統面臨崩潰　政黨建議向中央求助

本港近日確診個案不斷飆升，有政黨認為本港醫療系統瀕臨崩潰。其中議員陳勇指求助個案未能入院，醫院措施已經飽和，狀況非常不理想，希望動員私家醫生及中醫，請求中央派出隊伍幫助香港。

議員劉國勳指，疫情面臨失控，北區多個大廈需要檢測，有檢測站有800人需要檢測，但只有4個檢測位，人手極度不足。他又批評政府資訊混亂，沒有檢測編號，質疑污水驗出陽性有何準則進行圍封。

議員周浩鼎指有確診人士未有送院安排，曾有人確診5日仍未有送去竹篙灣，導致家庭對居家隔離憂心重重。他促請政府提供居家隔離配套，例如手帶及快速測試包，批政府沒有安排妥當。

議員李世榮指，2月6日有市民的丈夫確診，但至今仍未被接走，該名市民有可能被其丈夫傳染。李指出居安抗疫計劃如同「不安抗疫計劃」，配套未準備好就開始推行，參與居安抗疫計劃的隔離者倒垃圾或許傳播他人。

議員黃英豪稱，特區政府要更全面了解國家抗疫措施，例如中西藥結合，提供藥膳配合使用。他又稱未見政府購買湯包方給予市民，促盡快動員資源，稱預防與治療同樣重要。

議員梁熙指，政府應向私人醫院購買服務及床位，並指出香港床位供應面臨崩潰，應該徵用非牟利組織等設施用作相關用途。

被問及會否建議中央協助全民檢測，劉國勳指現時圍封多區已經是被動式、分段全民檢測，不如主動進行全民檢測更實際。李世榮指馬鞍山檢測站出現截龍，當局回覆指「冇辦法，部分都跨區檢測」，他認為政府基本上「投半降」，要明白承載力已到臨界點，一定要中央增援。他又擔心公務員團隊已經「爆煲」，批評創科局「有乜嘢貢獻呢，派籌機都做唔到」，促盡快優化情況。