明愛2名確診長者死亡　其中1人生前居深水埗溫暖護老院

新冠肺炎疫情迅速擴散，本港再有2名患者死亡！醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(9日)表示，明愛醫院2名確診男病人先後死亡，均有長期病患，其中已打針、患有癌症的73歲男病人(個案編號：17498)於昨日(8日)凌晨離世，他本周一(7日)因肺部感染入院，生前居於深水埗溫暖護老院，當局會檢察相關人士是否要檢疫。另一名76歲男病人(個案編號:16741)則無打針，今日凌晨去世，患有長期病、呼吸道感染及肺積水等。目前合共215名確診病人於公立醫院離世。當局表示，第5波疫情至今，有超過10間老人院出現爆發。

除了上述深水埗溫暖護老院1名長者確診並已離世，今日另有多間安老院舍出現確診個案，患者分別為大角咀的恩域護老院1名長者，他居於單人房，部分人士或要檢疫；沙田中華基督教禮賢會香港區會禮賢會王少清頤養院1名長者及1名工作人員確診，約50人須檢疫；同樣位於深水埗的仁濟醫院李衛少琦安老院1名護理員確診；牛頭角扶康會樂華成人訓練中心暨住宿服務的1名院友及1名工作人員確診。

公立醫院方面亦有多宗病例，患者包括葵涌醫院1名醫生；瑪嘉烈、南葵涌診所、九龍醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院等共10名護士中招；另有19名運作助理、護士學生、外判職員等，分布在多區醫院及診所。此外，5名病人於入院篩查驗出病毒，包括廣華醫院、律敦治醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院等，共有約30名同病格病人要隔離。

另外，有2名確診病人現時情況危殆，其中1人為將軍澳醫院留醫的83歲男子(個案編號:14814)，另一人則是在廣華醫院留院的57歲病人(個案編號:16485)。另有3名患者情況嚴重，病人包括1名於去年9月打針的50歲男病人(個案編號:14930)、1名56歲男病人(個案編號:15540)於去年9月打1針，餘下1人為77歲女患者(個案編號:13400)。