6成情侶料窩居共渡情人節 　4成男料花過千元買禮物

情人節將至，在政府嚴厲的防疫措施下，似乎佳人難以外出共聚。有交友約會公司今(9日)公布調查，指有近6成女士與約4成男會留在家慶祝，亦有約4成人會到酒店「宅度假」，但有6成半男女認為，疫情會降低外出用餐意欲。4成多男士料用1,000至5,000港元買禮物，男士最想收到電子產品；近4成女士會花500至1,000港元，最想收到DIY手作禮物。

該公司於1月5日至2月7日透過電話、街訪及網上問卷方式訪問997名男女，了解他們在疫情下之情人節，向心儀對象送禮及消費模式的取向及原因。調查發現，有58.9%的受訪女士與43.5%的受訪男士會在家慶祝，39.3%女與41.3%男會到酒店宅度假，亦有28.3%與25.3%男士分別稱會與另1半行街與行山。

受疫情影響，食肆晚市禁堂食，有6成半男女認為，疫情減低情人節外出用餐意欲，主因是擔心政府收緊防疫安排、價錢較平日昂貴，害怕餐廳太多人群聚集。但仍打算外出用膳者，有48.1%女與39.1%男表示會花500至1000港元在情人節大餐上，花1000至2000港元者亦有2至3成人。

情人節少不免會送贈禮物，有43.5%男士預計會用1,000至5,000港元買禮物，32.6%人用500至1000港元。女士方面則有較低的預算，39.3%女會花500至1,000港元，32.1%用1,00至5,00港元。男士最想收到的情人節禮物是電子產品(54.3%)，其次是DIY手作禮物(38.8%)與衣服鞋履(36.8%)。女士則有42.9%人想收到DIY手作禮物，其次為手錶或珠寶首飾(37.5%)，以及鮮花(28.6%)。