積金局去年12月收283宗投訴　當中80%涉僱主拖欠供款

強制性公積金計劃管理局上月向立法會人力事務委員會提交強積金實施進度報告，當中提到去年12月，積金局收到283宗投訴，當中80%、即226宗都是針對共159名僱主提出，主要是僱主拖欠供款；勞工處於同月亦接獲16宗涉及強積金的投訴，主要涉及不當地扣除僱員工資及拖欠供款。

積金局表示，在283宗投訴中，80%屬與僱主有關的投訴，每個個案更或涉多於1個事項，當中201宗涉僱主拖欠供款；有98宗指僱主沒有安排僱員參與強積金計劃；4宗指僱主強迫僱員轉為自僱人士。此外，有57宗是對受託人、中介人及職業退休計劃等的投訴。

積金局續指，於去年12月，共申請31張傳票作出檢控，當中22宗涉拖欠供款、7宗涉提供虛假陳述、2宗則為僱主沒有安排僱員參與強積金計劃。

積金局亦有代表僱員入稟法院提出追討拖欠供款的申索，單是12月已有80宗入稟小額錢債審裁處，涉及288名僱員，亦有6宗入稟至區域法院，涉及329名僱員。局方又指，於12月曾主動巡查109間僱傭機構。

根據進度報告的最新數字，截至去年12月底，本港共32.4萬名僱主、逾268.1萬名僱員及約23.1萬名自僱人士登記強積金計劃。