景林邨曱甴屋嗅味難斷　準業主拒收樓

東網去年11月下旬獨家揭發將軍澳景林邨景桃樓中層單位驚現「曱甴屋」，事隔2個多月，今日(9日)現場所見，雖然走廊衞生情況已大有改善，未再見有當日數以百隻曱甴空群而出的嚇人景象，但稍作逗留，仍不難感受到有怪異的氣味。當日向東網求助的「曱甴屋」隔鄰租置屋回收單位準業主苦訴，房屋署只將單位的成交期限延至5月6日，但根本沒有解決「曱甴屋」的始作俑者。有街坊亦表示留意到「曱甴屋」的女住戶仍有檢垃圾回家的習慣，擔心最終同樣問題會再次發生。

事件中的準業主劉先生不滿房署所提供的方案，包括取消買賣，退回訂金，或延遲成交期至5月6日。如取消買賣，他早前所付的律師費及預付的裝修費便會血本無歸，最希望房署可考慮未來有與現址相同大小的單位時，讓他優先揀選，惟房署一直未有應允。再退一步便是如要成交，他希望房署可處理該樓層的臭味及調走「曱甴屋」的戶主，他形容該女戶主是「計時炸彈」，實難以接受日後與她為鄰。

另一方面，飽受「曱甴屋」影響的鄰居葉太亦稱，多次與「曱甴屋」戶主嘈交，但對方卻未有理會，依然繼續執垃圾。她指走廊衞生情況已大有改善，但許多街坊仍然不敢開窗，擔心只要一開窗「鬆懈」，「小強」便會入侵。而居於「曱甴屋」旁的陳生行動不便，過去數年深受所害，即使有曱甴入屋，自己亦不能處理，故十分希望始作俑者自律，房署能正視問題。

有政黨的社區主任溫啟明則批評房署以「拖字訣」去應對苦主，儘管過去數年不斷有街坊投訴，但署方一直不聞不問，直至劉生找傳媒求助，署方才立即派人大清潔。同樓層的住戶不敢開窗，擔心嚴峻疫情下，會增加傳播風險。