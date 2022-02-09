勞工處下調最高罰款建議至1000萬　勞工界反彈促政府解釋理據

職安健法例罰則修訂一直未有定案，就針對有致命或嚴重受傷的個案，可援引「可公訴罪行」方式提出檢控，政府再建議下調罰款額，由最高5,000萬港元減至1,000萬港元。勞工顧問委員會今（9日）召開會議，有勞方代表批評政府未充分諮詢意見，便在短時期內提出大幅「減辣」方案是極不尊重，要求政府盡快解釋理據。

身兼勞顧會僱員代表的議員鄧家彪表示得知政府建議時「嚇一嚇」，會上花了很長時間爭議拗罰則問題。他直言勞工界對下調金額極有保留，政府雖然有立法時間表，希望在今年上半年完成修例，但他坦言有阻礙。

他指即使2020年各行業在「冰封」狀態，但致命個案數量卻沒有減少，強調如不提高阻礙力，難阻止有人疏忽導致人命傷亡。他指罰款只是上限，過去一宗致命個案，負責人只被罰6.2萬港元，質疑再下調金額如何有阻嚇力，若是定額罰款他們或會同意。他又要求政府解釋下調金額原因，惟不可過份批評修例，強調是大的進步，只是罰款額爭議大。

至於港九勞工社團聯會副主席、勞顧會僱員代表的譚金蓮亦指出，有30%以上是屢犯個案，反問「人命係咪值幾萬」，5,000萬港元罰款只是「天花」，法官亦要按營業額作判處罰額，相信已減少中小企憂慮，強調5,000萬港元罰款更能配合法定要求。

另外，會上亦有討論破欠特惠金整體提升在不同項目的金額上限，鄧表示如薪金上限保障由3.6萬港元上調至8萬港元，代通知金由2.25萬港元增至4.5萬港元，遣散費均有調升，5萬港元起增至10萬港元等。

至於徵費亦降至150港元，原因是多了商業登出的申請，故整體總量增加外有所減少，計算已假設取消強積金對沖方案順利生效後的經濟情況。