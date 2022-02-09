議員指審訊進度慢如同剝奪公義　鄭若驊死撐司法程序無法避免

立法會司法及法律事務委員會今召開會議，律政司被指整理文件速度慢。

不少案件審訊時間過長，被指有違公義。立法會司法及法律事務委員會今日(9日)舉行會議，議員梁美芬指律政司整理文件速度慢，直言公義延遲等於剝奪公義。律政司司長鄭若驊指，不少司法程序需要處理，有時因辯方要求押後處理，並不可單一指律政司提交文件過慢而引致延遲。

會議上，梁美芬指律政司提交文件速度慢，長期不能審議難以讓市民明白法律底線；議員謝偉俊則指出，案件進度慢並不理想，舉例指觸犯《港區國安法》者不能保釋，如果一直還押未能完成審訊，導致還押時間長於監禁，情況並不公平。

鄭若驊回應指，不少司法程序「冇辦法，一定要咁行」，指檢控後辯方可以要求押後，並不能全數歸咎於律政司提交文件速度慢，指文件一般仍需要翻譯工作，進度過慢時，她亦會要求同事作出解釋。她舉例指2019年11月理工大學外出現暴動，警方於19日檢控後，律政司於20日已經提交法庭，2020年5月及7月已經有書面報告，最遲的案件審訊排期在2023年10月，稱已經準備好但案件排期需時，希望大家明白。

另外，法律界議員林新強指新加坡於22年前已經以電子模式處理法庭文件，批評香港在去年7月才開始試驗該模式。司法機構政務長梁悅賢承認，很多司法程序可以現代化、電子化，但指實行過程需要審慎，會分階段使用管理系統。