政Whats噏：政商界趕喺「落閘」前剪髮　吳永嘉仲要物色上門師傅

政府尋日宣布擴大受禁表列場所，包括髮型屋在內嘅六個場所明日起關閉至少14日，各區嘅髮型屋同快剪店都大排長龍！唔少政商界人士都趕喺「落閘」前幫襯，例如向來講究儀容嘅工業界議員吳永嘉(Jimmy)喺政府公布收緊措施前已經去咗修剪頭髮，但仍要上網物色師傅上門理髮喎，莫非佢預料髮型屋嘅停業期有可能會延長？

話說Jimmy要維持一頭貼服嘅短髮，必須每隔7至10日修剪一次，所以14日嘅髮型屋停業期當中，無可避免要搵上門嘅理髮服務喇。佢話短髮不但予人清爽涼快嘅感覺，況且運動後方便清理，就算一日洗3次頭都得，所以佢由大學時代至今，都無諗過要改蓄長髮。由於日前有消息傳出，政府為收緊社交限制而勒令髮型屋停業，所以尋日一朝早，佢喺快剪店一開門就衝入去剪頭髮，以免排隊喎。

論理髮效果，佢認為經濟實惠嘅快剪店同收費昂貴嘅 Hair Salon分別唔大，但前者就勝在夠快，畢竟時間就是金錢啊！不過，日後要搵師傅上門理髮，取價至少要由200至300元起，貴過快剪店好多喇！

香港品牌發展局副主席黃偉鴻雖然3個禮拜前先至修剪過頭髮，但有見髮型屋將於明日停業，今日就提早去快剪店理髮，仲要等咗半個鐘先到佢。點解短時間要剪兩次髮？佢擔心會出現某啲難以預料嘅狀況，停業期會一再延長，所以當師傅問佢，頭髮係要剪剩3mm還是6mm，佢毫不猶豫就揀最短嘅長度，冀髮型可以保留耐一啲咁話喎。

黃偉鴻話今次都應該係佢近幾年來，頭髮剪得最短嘅一次。佢又憶述過往留學外國為咗慳錢，自己頭髮自己剪，若果疫情導致髮型屋久久未能復業的話，唔想變成一頭長髮就可能要搵番把舊髮剪出嚟啦。

趕喺落閘前幫襯髮型屋嘅，仲有財經事務及庫務局前局長陳家強。今日佢就喺社交平台上載自拍照，形容自己「及時理髮」，跟住就有網民留言認同佢，話迅速去理髮屬明智之舉咁話。