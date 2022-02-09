不適合接種疫苗者難尋豁免　勞方促訂立明確條文減紛爭

政府昨日(8日)公布計劃修訂《僱傭條例》，包括如僱員拒絕接種疫苗而未能上班，最終導致被解僱，將不被視為「不合理解僱」。勞工顧問委員會今（9日）舉行會議就此交換意見，僱員代表關注不適合接種疫苗人士，能否取得豁免，促政府盡快提供確切條文，釐清可獲豁免情況。

對於如僱員拒接種疫苗被解僱不屬「不合理解僱」，勞顧會勞方委員、勞工界議員鄧家彪表示社會希望盡快克服疫情，強調「能打盡打」是社會共識，勞資雙方亦持相同看法，關鍵在政府是否有可行方式防止有不適合接種疫苗者被僱主視為「不願打」而被解僱。他指資方亦對此有所關注，要求局方提供更確切條文執行。

他表示，現時已有醫學豁免證明書表格，如有10%市民因身體原因不適宜接種疫苗，關注是否有足夠醫生應付填寫豁免書的需求。他又關注醫生是否能明確分辨市民身體狀況可獲豁免，舉例指有母親一直作餵哺母乳至子女3至4歲應如何證明，促政府與醫生界釐清可獲豁免情況。

港九勞工社團聯會副主席、勞顧會僱員代表的譚金蓮表示，收到工友反映因患蠶豆症，接種風險較高，但卻沒有醫學文獻證明不能接種疫苗，故醫生拒絕發出醫生證明。對於醫生亦難掌握有何情況可發出豁免許可，她促政府、衞生署及專家委員會提供清晰統一指引，減少各界紛爭。

有關修訂進度，鄧指難在本月24日前通過，會要求政府解釋豁免制度如何執行。而有關條例是全港性，相信受影響的行業不單是23個表列處所。他料服務業以外或封閉場所如工場較多員工未接種疫苗，修例是賦予僱主想以最辣方式推動時以一個工具解僱員工。不過他對於會否有排山倒海解僱潮，亦是審慎、不太悲觀。

至於市民接受圍封強檢可申請有薪病假，被問及會否有意見認為需要修改條例中有薪病假日數，鄧料政府未有修改意圖，強調怨氣多來自市民需隔離一至兩星期，為免生枝節應按原本做法。