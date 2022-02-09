倡長者等送竹篙灣等檢疫設施　袁國勇：輕症患者應居家隔離

本港新冠肺炎疫情熾熱，確診個案不足一周以幾何級暴增至破千宗，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，暫時難以評疫情估何時到頂，雖然相信當局即將收緊的防疫措施仍然有效，但當局仍應及早制訂方案，應對隔離設施爆滿情況。他建議將隔離措施反轉做，讓病徵稍輕的患者進行居家隔離，而無接種新冠疫苗的長者等高危人士，則送往隔離設施，加強保護，並指未來一至兩周將是關鍵，呼籲市民不要因疫情升溫覺得挫敗或者驚慌。

袁又建議應加快為院舍所有身體適合接種並願意打針的長者接種疫苗，避免更多長者感染後變重症入院，以確保醫療系統不至崩潰，包括再放寬出院條件，加快病床流轉，而當局亦要制訂方案，一旦隔離設施爆滿如何應對，他建議將隔離措施反轉做。

他解釋，因有長期病患、無打針、長者等人士數量不算多，可送往竹篙灣、檢疫酒店等地方，而病徵較輕的患者數量多，反而應居家隔離。

對於有專家認為現時不應圍堵，而是「緩疫」，袁認為兩者並無衝突，但應考慮現時是否能追蹤到每日以千計的確診者。他亦不反對有意見稱將全港市民禁足一周，期間多次強制全民檢測，但前設是須安排二、三百萬人上門送膳食的安排等。