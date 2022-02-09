12警員及2文職人員染疫　警總及警察體育遊樂會等9地點須消毒

新冠肺炎疫情全港擴散，紀律部隊不斷有人染疫！警方公布，有12名警務人員及2名文職人員較早前獲安排接受病毒檢測，分別於昨日(8日)及今日(9日)證實中招，被列為初步個案，他們年齡介乎26至53歲，分別於警察總部、觀塘警區、中區警區、中央交通違例檢控組、西區分區、深水埗分區、落馬洲分區、水警西分區，以及警察體育遊樂會工作。

上述染疫人員過去14天沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他們最後上班日期為1月28日至昨日。警方指，將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供有關人員近日的工作記錄和執勤表等資料，以及配合相關檢疫安排。

警方表示高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與有關人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測。警方已派員清潔及消毒有關人員的相關工作地方，亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫，同時會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。