疫苗通行證迫人打針　獨居老人擔心到「成晚瞓唔到」

無能政府又害老人家！港府新增超級市場、百貨公司、街市等6個場所，24日起實施疫苗通行證。作為接種率低迷的一群，長者因未打針將被拒之門外。有長者反映對安排感無助，大呻將來未能如常買餸、飲茶，屆時或要不停託人購買食品。有獨居老人更擔心到「成晚瞓唔到」。有組織認為疫苗通行證不應一刀切，如提供食物的超級市場及街市為基本糧食供應點，不應設限；又建議為未打針的患病老人設寬限期，甚至以檢測取替。

七旬的劉婆婆獨居，上月擬到官涌社區疫苗中心打針，惟因心臟病及糖尿病而遭駐場醫生拒絕，叫她先詢問覆診醫生意見。她去年覆診時曾問醫生可否打針，當時醫生反問：「為何之前不接種，現在才來打針？」，亦無給她不適合打針的證明。下次覆診時間為3月，她擔心未等到覆診，疫苗通行證便生效，變相四處禁足，坦言：「成晚瞓唔到」，獨居的她難以如常買餸，屆時惟有靠兒子每次買足一星期的飯餸，她則在街市門口等待。

她又怒斥港府防疫弄得「滿成風雨」，特首不關心長者。她力數港府「兩宗罪」，一是防疫把關不足，豁免機組人員檢疫造成防疫漏洞；二是措施推行過急，早料到疫情會幾何式上升，但不做好預防工作。

84歲的梁婆婆則堅拒打針，因有長期病，每天需吃多種藥物，擔心針後有副作用。她表示幸好與家人及外傭同住，但每日都有外出飲茶食點心的習慣，日後因未打針而不可去酒樓，「唔知去邊好」。她又批評政府防疫政策擾民，之前已要求食客用安心出行，她每次都要人協助才能成功掃描二維碼。

至於沒有打針的譚太今年約80歲，跟六旬兒子同住劏房。她有高血壓，醫生建議她血壓高時別打針。由於譚太血壓一直高企，加上頭痛，家人建議她不要打針。

香港社區組織協會表示反對一刀切設立疫苗通行證，希望當局為有病而未打針的長者、傷殘人士或長期病患者設立寬限期，或可以用檢測代替。以上人士看門診醫生不會有打針意見，又未等到平均長達3個月的覆診期見主診醫生，故未能及時打針。

協會又認為，基本的糧食供應點，如超級市場及街市，不應因無打針而不能進入；另建議當局調動社會福利署和資助社會服務中心支援弱勢社群，教導如何做檢測、跟進針前後需要、講解防疫措施，以免他們因缺乏資訊而被罰款，或未跟上防疫要求。