安老院拒收　無打針長者或滯留醫院

由3月14日起，安老院及殘疾人士院舍住客，除非持醫生簽發的豁免證明書，否則必須打針，才可入住及繼續居於院舍。社區組織協會副主任施麗珊憂慮做法令長者未能接受需要的服務，會影響其生存、情緒及照顧；另會使未能入住安老院的長者滯留醫院，減慢本身已供應不足的床位流轉。

施麗珊表示，部分地點不應一刀切推行疫苗通行證，包括社會福利服務中心、安老院等場所，為長者、傷殘人士或病人所需，否則會影響無打針者的生存、情緒及照顧。醫院社工會轉介獨居而沒有自理能力的老人家入住安老院，如老人家因沒有接種疫苗而未能入住安老院，會令老人滯留醫院，減慢床位流轉速度。她建議用檢測代替接種疫苗。

由3月14日開始，「疫苗通行證」將擴展至新入住安老院及殘疾人士院舍，住客如屬長期住宿，即不是緊急或暫託住宿，在沒有醫生簽發的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，證明因健康狀況不適合打針外，必須最少打一針，方可入住院舍。已打一針的新住客仍須在接種日起計8周內，包括首尾2日，完成疫苗接種，方可繼續居於院舍。