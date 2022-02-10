D類食肆先行「疫苗通行證」　食客必須最少打一針

食物環境衞生署提醒餐飲業務負責人，留意由今日（10日）起生效，有關收緊社交距離措施的新指示，特別是適用於D類運作模式食肆的「疫苗通行證」規定。

政府於2月8日公布，因應本港2019冠狀病毒病的疫情發展，將收緊社交距離措施。食物及衞生局局長將按《預防及控制疾病條例》（第599章）及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）就餐飲業務發出最新指示，由今日起生效。

同時，政府預告會在2月24日起於所有餐飲及表列處所全面實施「疫苗通行證」新安排。食環署發言人呼籲餐飲業務負責人留意有關安排，嚴格遵從相關規定及指示，而光顧食肆的顧客亦須遵守各項防疫規例及限制，包括群組聚集及佩戴口罩的規定。

「疫苗通行證」是重要的防疫抗疫措施，在全面於其他場所實施之前，會由今日起率先在D類食肆實行。除非因醫學原因獲發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，否則12歲或以上人士進入D類食肆前必須已接種至少一劑新冠疫苗。

另外，根據最新指示，由今日起至2月23日，所有餐飲業務須在每天下午6時至翌日上午4時59分，停止售賣或供應供在有關業務的場所內進食或飲用的食物或飲品(堂食)，受影響場所將可繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及／或飲品。餐飲業務負責人亦須於食肆入口處張貼告示，提醒顧客不應於食肆毗連的地方進食或飲用飲品。

B及C類運作模式營運的食肆，每枱人數上限為兩人。D類食肆每枱最多4人，全部都必須已接種至少一劑疫苗。以B、C及D類運作模式營運的食肆顧客數目上限分別為食肆容量上限的50%、75%及100%。所有食肆均不得舉行宴會。

至於涉及場所運作的員工，所有C類及D類運作模式的食肆的員工，除非因醫學原因獲發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，否則須分別已接種至少一劑新冠疫苗及已完成接種新冠疫苗，故此食環署發言人強烈呼籲以B及C類運作模式營運的餐飲業務負責人盡快安排員工接種疫苗，以便到了2月24日，當「疫苗通行證」全面實施時能符合有關規定，繼續經營業務。

根據指示，食肆內亦禁止進行現場表演及跳舞活動，以及暫停卡拉OK及麻將天九耍樂活動等。其他就餐飲業務的規定及限制則繼續維持，包括離開餐桌時不得飲食並必須佩戴口罩；所有顧客（只購買外賣的顧客除外）必須在進入場所前利用其手機／其他流動裝置上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼；桌子與桌子之間至少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；以及場所須為進入場所的人士量度體溫及提供消毒潔手液等。

另一方面，酒吧或酒館須關閉，表列場所包括浴室、公眾娛樂場所、夜店或夜總會、卡拉OK場所及泳池等，則必須停止營業。

此外，政府資訊科技總監辦公室已推出「安心出行」流動應用程式3.0.2版本，便利展示疫苗接種紀錄二維碼，同時支援儲存「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式亦已相應更新，相關場所負責人須更新該流動應用程式，使用最新版本（Android流動裝置及iOS流動裝置均為4.1.0版本）。發言人建議場所負責人在2月24日前盡快熟習該流動應用程式運作，以及盡早裝置相關設備。

政府今日下午3時會舉行網上研討會，講解使用和檢查手機「疫苗通行證」的技術操作。場所負責人可登入網址（emsd-gov-hk.zoom.us/j/96821103972?pwd=aENaSDc0NGV2QWdpN3d0TElTRythUT09 ）參加研討會。

發言人表示，食環署將向食肆負責人發信講解有關新安排，亦將更新其相關專題網頁（包括就D類運作模式須填寫申報表格的人士類別及有關的申報表格範本），並提醒他們須嚴格遵從各項防疫規例及限制。市民亦須遵守食肆內有關群組聚集及佩戴口罩的規定及指示。