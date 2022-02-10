東方日報A1：苛政如戒嚴　港人有誰憐

港府谷針強加苛政於民，市民探親隨時誤踩紅線！近乎戒嚴程度的疫苗通行證推出，無打針者將不能進入商場逛街、食飯、拜神及剪髮，但仍無益於遏抑疫情爆發，本港昨日單日確診突破千宗大關，再次破頂！新增的1,161宗個案中，8宗為輸入個案，其餘均屬本地感染，大部分人疑染Omicron，昨日亦添兩名7旬確診患者死亡。鑑於本港累計1,400多宗源頭不明個案，有學者推算今波疫情，本港或有25萬人會受感染，料本月底或下月疫情將達高峰。當局指，確診個案仍涉及眾多家庭群組，均曾在新春期間聚集，呼籲市民減少外出。

疫情爆發至今，首次單日錄得四位數字確診，當中99%更是本地感染個案，另有約800宗初步病例，累計確診人數為17,808；有兩名明愛醫院的新冠肺炎男患者先後死亡，均有長期病患。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，其中一名死者今年73歲，已打針、患有癌症，曾因肺部感染入院，於8日凌晨離世，生前居於深水埗溫暖護老院；另一名無打針的76歲男病人則於昨日凌晨去世，他患有長期病、呼吸道感染及肺積水等。至今共有207名確診病人於公立醫院離世。

護老院方面，當局指出第5波疫情至今已有逾10間老人院出現爆發。除了上述溫暖護老院一名長者確診並離世，另有多間安老院舍出現染疫個案，分布於大角咀、沙田、深水埗及牛頭角等。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，源頭不明個案分布甚廣，例如九龍城、元朗、深水埗、黃大仙、沙田、觀塘、葵青、荃灣、屯門、大埔等。確診病人中，兩人現時情況危殆，其中一人為將軍澳醫院留醫的83歲男子，另一人則是在廣華醫院留院的57歲病人；另有3名患者情況嚴重。

香港城市大學早前開發數學模型，結合不同年齡層中招的容易程度、兩款疫苗的有效性及社交接觸數據等，推算如果社交程度比聖誕及元旦水平減近25%的話，第5波疫情可能共有25萬人感染。城大生物醫學系助理教授阮相宇指，按目前情況推算，預計2月底或3月會達致疫情高峰，直至第3針接種率達一定水平。他建議當局應在高風險地區，例如深水埗和葵涌，推行中規模快速檢測，在一至兩星期內盡量找出潛在感染者，集中進行追蹤及隔離，會比全民檢測更能提升追蹤效率。

當局亦指出，確診個案涉及眾多家庭群組，在農曆新年有不同聚會，其中很多家庭主婦、長者、退休人士曾去商場和街市等，張竹君呼籲市民減少外出，例如可一次過買幾天分量的飯餸。

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