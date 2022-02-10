新能源運輸基金新批30宗申請　涉資2600萬元

為推動更多商用運輸工具應用綠色創新運輸技術，環境保護署昨日﹙9日﹚公布，新能源運輸基金批出第34批試驗綠色創新運輸技術的申請。新獲批的30宗申請將試驗3艘電動船、4輛電動的士、1輛電動小型巴士、8輛電動單層巴士及20輛電動輕型貨車，涉及資助金額約2,600萬港元，申請者包括亞洲貨櫃碼頭有限公司及香港演藝學院等。連同新獲批的申請，基金現時共批出256個試驗項目，涉及資助金額總共約2.09億港元。

目前，獲基金資助並已開展試驗的項目共有163個，當中有122個已完成試驗，包括71輛電動輕型貨車、11輛電動單層巴士、3輛電動的士、3輛電動小型巴士、47輛混合動力輕型貨車、27輛混合動力中型貨車、10輛混合動力小型巴士、2輛混合動力單層巴士、1套用於巴士的太陽能空調系統、4套用於巴士的電動變頻空調系統、1套用於渡輪的柴油──電力驅動系統，以及1套用於渡輪的海水簾式廢氣洗滌器。環保署會將完成的試驗報告上載到基金網頁，供公眾參閱。

政府於2011年3月成立基金以資助試驗及推動更廣泛使用綠色創新運輸技術於多種商用運輸工具，包括貨車（包括特別用途車輛）、的士、小型巴士、巴士、船隻、電單車、非道路車輛（適用於獲運輸署或香港機場管理局審批的車輛型號），或慈善／非牟利機構為其客戶提供服務的上述運輸工具。資助的技術包括新能源車輛或船隻、把現有的傳統車輛或船隻改裝為新能源車輛或船隻，以及與車輛或船隻相關的後處理減排裝置或節省燃料裝置。運輸營運人士和慈善／非牟利機構可申請資助試驗多種不同的綠色創新技術產品，每宗申請最多可獲1,000萬港元資助，而每位申請人的資助總額上限為1,200萬港元。