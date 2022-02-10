71對新人受收緊防疫影響註冊　入境處加班通知可豁免獲讚貼心

新冠疫情未見頂，政府前日(8日)公布收緊社交距離措拖，表列場所要由今日(10日)關閉至2月23日，2人禁聚令亦於同日起生效。入境處轄下的婚姻登記處為表列場所的「活動場所」，不少新人大感徬徨，有今日註冊的新人表示，結婚是一生人一次，十分擔憂能否如期今日註冊，幸好昨晚收到入境處漏夜致電通知及安慰，他們心頭大石始稍放下，大讚入境處人員服務「貼心又貼地」，急市民所急。

據了解，今日在大會堂、紅棉路、尖沙咀、沙田及屯門婚姻登記處擬登記註冊結婚的有71對新人，然而由於受收緊的防疫措施影響，未知是否能如期讓他們註冊結婚。有擬於今日結婚的新人表示，在他們甚為忐忑之際，於昨﹙9日﹚晚上7時許收到入境處人員的電話，了解他們的情況，通知他們目前最新消息，並承諾今早會再主動通知新人有關婚姻登記的最新防疫安排。新人指相信有關場所可獲豁免，可於今日如期註冊，惟不可多於4人聚集，即只可有一對新人及兩名證婚人在場，不可有其他親友觀禮。

新人續稱得知有關初步訊息後，大為鬆一口氣，大讚入境處服務優質，體貼為民，坦言：「聽完入境處嘅電話，我哋先無咁擔心咋」。據悉，一批入境處人員於昨晚超時工作，由晚上7時許逐一致電新人，並已成功聯絡上大部分新人，惟有3對新人未有接電話，但該處人員今早仍會盡最後努力，務求通知所有新人最新婚姻登記安排，以減低防疫對市民日常生活的影響。

其實大多政府部門一般是靠發出新聞稿通知市民有關服務的最新安排，但入境處體恤民情，知道結婚是人生大事，一生人只有一次，就算超時工作，亦毫不計較逐一致電每對新人，可見入境處是幹實事的部門，不是空叫口號的部門。