生產力局續辦「冬季實習計劃」　創作貼地科研產品改善社區

創科產業將成香港發展趨勢，香港生產力促進局連續第2年舉辦「冬季實習計劃」，為香港培育年青科研人才。為期6周的計劃競爭激烈，近1,000人爭34個名額，獲選者9成來自本地大學。有實習生研發專便利視障人士的智能手杖，助他們融入社區；亦有學生認為參加計劃可見證科研產品的誕生過程，令他眼界大開。而實習計劃將為大學生提供創科職場實戰及學習機會，孕育香港新一代「InnoTalent」。

來自香港中文大學，修讀數據科學與政策研究的丁朗彤，是今次計劃實習生之一，她參與了生產力局與黑暗中對話(香港) 基金會聯手設計的數碼遊戲，體驗到視障人士生活上的困難，激發起團隊設計出畢業作品「Pacer智能手杖」，更成為今屆「冬季實習計劃」中的最佳畢業作品。智能手杖內置鏡頭、人工智能避障及GPS定位導航功能，可透過連接耳機提醒視障人士眼前的障礙物及危險，發出提示訊號及震動，用以輔助他們過馬路，減少意外風險，推動社會共融。

另一實習生，在香港理工大學主修電機工程系的鍾梓軒就認為，實習過程中跟不同崗位的同事學習，由前線推廣至科研部門，親眼見證一項科研產品由概念到推出市場的誕生過程，令他大開眼界。

生產力局總裁畢堅文指，市場對科研技術的應用及人才需求熱熾，生產力局安排實習生到局內不同部門實習、實地考察、影子實習計劃(Job Shadowing)、參與美國麻省理工學院(MIT)工作坊及畢業作品比賽等，為大專生提供實戰機會及科研體驗。至於生產力局首席人才總監伍雪芬就表示，大學生可在生產力局獲得學習及實戰機會，親身參與不同科研項目，以及與專家顧問深入交流，發揮自己的能力並學以致用。計劃亦鼓勵本地及海外大學生畢業後投身科研行列，進一步推動香港成為智慧城市，提升本港競爭力。

除「冬季實習計劃」外，生產力局將於今年6月至8月舉行為期8周的「夏季實習計劃」，名額約30個，詳情將稍後公布。