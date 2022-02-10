土地註冊處1名職員染疫　金鐘客戶服務中心今日關閉

土地註冊處今早（10日）公布，該處1名職員初步確診感染新冠肺炎。該職員在金鐘道政府合署19樓客戶服務中心上班，負責提供業主立案法團服務，最近沒有外遊紀錄，最後上班日期為上周五（4日），當日該名職員體溫檢測正常，工作期間一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。

處方表示，將盡快安排為有關處所進行徹底清潔及消毒，並且已要求同層所有職員接受病毒檢測，以及安排他們在家工作直至取得陰性檢測結果。土地註冊處會與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當的跟進。

另外，該處設於金鐘道政府合署19樓的客戶服務中心將於今日關閉，明日（11日）恢復服務。今日的臨時服務安排如下：

契約註冊服務方面，收契服務的臨時辦事處地址為金鐘道66號金鐘政府合署18樓；服務時間為上午9時至下午1時30分；以現金或公司支票進行付款（未能接受信用卡和易辦事付款）。

中心的查冊服務將暫停。客戶可登入 www.iris.gov.hk 使用網上查冊服務查閱土地紀錄，金鐘道政府合署28樓則提供有限度查閱註冊摘要日誌服務。至於申請物業把關易服務，申請人可把有關文件投入設於金鐘道政府合署高座大堂詢問處附近的文件投遞箱。

下述新界三個查冊中心會提供有限度的查冊服務及申請物業把關易服務，分別為荃灣查冊中心（荃灣青山公路174-208號荃灣多層停車場大廈11樓）、元朗查冊中心（元朗橋樂坊2號元朗政府合署暨大橋街市7樓）以及大埔查冊中心（大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓）。服務時間為上午9時至下午12時30分。

至於業主立案法團服務方面，提供根據《建築物管理條例》（第344章）（《條例》）查閱香港、九龍及離島地區業主立案法團紀錄的查冊服務將暫停，而按《條例》為香港、九龍及離島地區申請註冊成立業主立案法團及遞交存案通知書的臨時辦事處地址為，金鐘道66號政府合署28樓土地註冊。服務時間為上午9時至下午12時30分，並只限支票（未能接受信用卡和易辦事付款）。

客戶亦可把存案通知書投入金鐘道政府合署高座大堂詢問處附近的文件投遞箱。

在該段期間，客戶或需輪候較長時間，才可取得所需服務。如有查詢，可致電該處熱線3105 0000或發電郵至 csa@landreg.gov.hk。