70處地方納強檢　沙田名城1座上榜

政府今(10日)刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。另外，因應在大埔和元朗採集到檢測呈陽性的污水樣本，有17個指明地方被納入強制檢測公告。

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220209.pdf

初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點

1.大圍新翠邨新偉樓

2.李焯傑牙醫中環德己立街1-13號世紀廣場17樓1701室

3.馬鞍山富安花園1座

4.深水埗九江街148A-148B號|福榮街170-172號九褔大廈

5.跑馬地樂活道8-10號樂翠台B座

6.馬鞍山富寶花園5座

7.土瓜灣美景街49-61A號安康大廈

8.天水圍天澤邨澤辰樓

9.天水圍嘉湖山莊樂湖居3座

10.沙田穗禾苑豐逸閣

11.葵涌葵聯邨聯悅樓

12.將軍澳富寧花園2座

13.灣仔天樂里3-5A號僑康大廈

14.西營盤德輔道西224-226號

15.深水埗柏樹街4-10號

16.土瓜灣燕安街26-28號

17.荔枝角美孚新邨第三期百老匯街57-59號

18.深水埗基隆街112-116號

19.愉景灣愉景廣場

20.山頂梅道1號TheMayfair

21.深水埗福華街122-124號

22.長沙灣元州街477-483號紹恒大廈

23.九龍灣德福花園N2座

24.半山區西摩道3號輝煌豪園

25.紅磡榮光街52號榮輝大廈2座

26.鴨脷洲漁安苑彩安閣

27.新蒲崗譽‧港灣8座

28.深水埗鴨寮街232-234號桂林大廈

29.荃灣朗逸峯19座

30.天水圍天恒邨恒貴樓

31.沙田愉田苑愉悅閣

32.灣仔駱克道336-342號樂友大廈

33.元朗南邊圍二巷6號

34.元朗洪福邨洪盛樓

35.元朗水邊圍邨疊水樓

36.西貢帝琴灣凱弦居9座

37.沙田名城1座

38.屯門嘉悅半島2座

39.上水清河邨清潤樓

40.荃灣享成街2-4號美華樓

41.荃灣梨木樹邨榮樹樓

42.葵涌葵盛西邨6座

43.大圍隆亨邨賞心樓

44.九龍城啟晴邨賞晴樓

45.深水埗鴨寮街97-101號昌福大廈

46.慈雲山慈正邨正旭樓

47.西貢蠔涌新村121號

48.葵涌浩景臺5座

49.大埔寶湖花園D座

50.油麻地上海街372-378A號得如樓大廈

51.紅磡庇利街23號碧麗花園2座

52.深水埗基隆街255-257號

53.牛頭角彩德邨彩俊樓

54.大埔廣福邨廣禮樓

55.元朗元朗安樂路13-33號遠東發展元朗大廈

56.元朗元朗安樂路1-11號明珠樓

57.青山公路元朗段1-15號珍珠樓(A座,B座及C座)

58.元朗水車館里11號小珠樓

59.元朗水車館街38-60號信發大廈

60.元朗水車館街66號錦榮大廈

61.青山公路元朗段39號金豐大廈

62.青山公路元朗段29-33號元善大廈

63.青山公路元朗段25號元朗合益有限公司大樓

64.青山公路元朗段17A-21A號元美大廈

65.元朗水車館街28號萬金中心

66.元朗水車館街2號東輝閣

67.元朗元朗安樂路49-57號榮發樓

68.元朗元朗安樂路59-61號永興大廈

69.元朗元朗安樂路35-47號利群樓

70.元朗朗屏邨畫屏樓