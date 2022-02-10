70處地方納強檢　沙田名城1座上榜

2022年02月10日 08:24
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    沙田名城1座納強檢。
    政府今(10日)刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。另外，因應在大埔和元朗採集到檢測呈陽性的污水樣本，有17個指明地方被納入強制檢測公告。
    詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：
    www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220209.pdf
    初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點
    1.大圍新翠邨新偉樓
    2.李焯傑牙醫中環德己立街1-13號世紀廣場17樓1701室
    3.馬鞍山富安花園1座
    4.深水埗九江街148A-148B號|福榮街170-172號九褔大廈
    5.跑馬地樂活道8-10號樂翠台B座
    6.馬鞍山富寶花園5座
    7.土瓜灣美景街49-61A號安康大廈
    8.天水圍天澤邨澤辰樓
    9.天水圍嘉湖山莊樂湖居3座
    10.沙田穗禾苑豐逸閣
    11.葵涌葵聯邨聯悅樓
    12.將軍澳富寧花園2座
    13.灣仔天樂里3-5A號僑康大廈
    14.西營盤德輔道西224-226號
    15.深水埗柏樹街4-10號
    16.土瓜灣燕安街26-28號
    17.荔枝角美孚新邨第三期百老匯街57-59號
    18.深水埗基隆街112-116號
    19.愉景灣愉景廣場
    20.山頂梅道1號TheMayfair
    21.深水埗福華街122-124號
    22.長沙灣元州街477-483號紹恒大廈
    23.九龍灣德福花園N2座
    24.半山區西摩道3號輝煌豪園
    25.紅磡榮光街52號榮輝大廈2座
    26.鴨脷洲漁安苑彩安閣
    27.新蒲崗譽‧港灣8座
    28.深水埗鴨寮街232-234號桂林大廈
    29.荃灣朗逸峯19座
    30.天水圍天恒邨恒貴樓
    31.沙田愉田苑愉悅閣
    32.灣仔駱克道336-342號樂友大廈
    33.元朗南邊圍二巷6號
    34.元朗洪福邨洪盛樓
    35.元朗水邊圍邨疊水樓
    36.西貢帝琴灣凱弦居9座
    37.沙田名城1座
    38.屯門嘉悅半島2座
    39.上水清河邨清潤樓
    40.荃灣享成街2-4號美華樓
    41.荃灣梨木樹邨榮樹樓
    42.葵涌葵盛西邨6座
    43.大圍隆亨邨賞心樓
    44.九龍城啟晴邨賞晴樓
    45.深水埗鴨寮街97-101號昌福大廈
    46.慈雲山慈正邨正旭樓
    47.西貢蠔涌新村121號
    48.葵涌浩景臺5座
    49.大埔寶湖花園D座
    50.油麻地上海街372-378A號得如樓大廈
    51.紅磡庇利街23號碧麗花園2座
    52.深水埗基隆街255-257號
    53.牛頭角彩德邨彩俊樓
    54.大埔廣福邨廣禮樓
    55.元朗元朗安樂路13-33號遠東發展元朗大廈
    56.元朗元朗安樂路1-11號明珠樓
    57.青山公路元朗段1-15號珍珠樓(A座,B座及C座)
    58.元朗水車館里11號小珠樓
    59.元朗水車館街38-60號信發大廈
    60.元朗水車館街66號錦榮大廈
    61.青山公路元朗段39號金豐大廈
    62.青山公路元朗段29-33號元善大廈
    63.青山公路元朗段25號元朗合益有限公司大樓
    64.青山公路元朗段17A-21A號元美大廈
    65.元朗水車館街28號萬金中心
    66.元朗水車館街2號東輝閣
    67.元朗元朗安樂路49-57號榮發樓
    68.元朗元朗安樂路59-61號永興大廈
    69.元朗元朗安樂路35-47號利群樓
    70.元朗朗屏邨畫屏樓
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease