70處地方納強檢 沙田名城1座上榜
2022年02月10日 08:24
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沙田名城1座納強檢。
政府今(10日)刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。另外，因應在大埔和元朗採集到檢測呈陽性的污水樣本，有17個指明地方被納入強制檢測公告。
詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：
www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220209.pdf
初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點
1.大圍新翠邨新偉樓
2.李焯傑牙醫中環德己立街1-13號世紀廣場17樓1701室
3.馬鞍山富安花園1座
4.深水埗九江街148A-148B號|福榮街170-172號九褔大廈
5.跑馬地樂活道8-10號樂翠台B座
6.馬鞍山富寶花園5座
7.土瓜灣美景街49-61A號安康大廈
8.天水圍天澤邨澤辰樓
9.天水圍嘉湖山莊樂湖居3座
10.沙田穗禾苑豐逸閣
11.葵涌葵聯邨聯悅樓
12.將軍澳富寧花園2座
13.灣仔天樂里3-5A號僑康大廈
14.西營盤德輔道西224-226號
15.深水埗柏樹街4-10號
16.土瓜灣燕安街26-28號
17.荔枝角美孚新邨第三期百老匯街57-59號
18.深水埗基隆街112-116號
19.愉景灣愉景廣場
20.山頂梅道1號TheMayfair
21.深水埗福華街122-124號
22.長沙灣元州街477-483號紹恒大廈
23.九龍灣德福花園N2座
24.半山區西摩道3號輝煌豪園
25.紅磡榮光街52號榮輝大廈2座
26.鴨脷洲漁安苑彩安閣
27.新蒲崗譽‧港灣8座
28.深水埗鴨寮街232-234號桂林大廈
29.荃灣朗逸峯19座
30.天水圍天恒邨恒貴樓
31.沙田愉田苑愉悅閣
32.灣仔駱克道336-342號樂友大廈
33.元朗南邊圍二巷6號
34.元朗洪福邨洪盛樓
35.元朗水邊圍邨疊水樓
36.西貢帝琴灣凱弦居9座
37.沙田名城1座
38.屯門嘉悅半島2座
39.上水清河邨清潤樓
40.荃灣享成街2-4號美華樓
41.荃灣梨木樹邨榮樹樓
42.葵涌葵盛西邨6座
43.大圍隆亨邨賞心樓
44.九龍城啟晴邨賞晴樓
45.深水埗鴨寮街97-101號昌福大廈
46.慈雲山慈正邨正旭樓
47.西貢蠔涌新村121號
48.葵涌浩景臺5座
49.大埔寶湖花園D座
50.油麻地上海街372-378A號得如樓大廈
51.紅磡庇利街23號碧麗花園2座
52.深水埗基隆街255-257號
53.牛頭角彩德邨彩俊樓
54.大埔廣福邨廣禮樓
55.元朗元朗安樂路13-33號遠東發展元朗大廈
56.元朗元朗安樂路1-11號明珠樓
57.青山公路元朗段1-15號珍珠樓(A座,B座及C座)
58.元朗水車館里11號小珠樓
59.元朗水車館街38-60號信發大廈
60.元朗水車館街66號錦榮大廈
61.青山公路元朗段39號金豐大廈
62.青山公路元朗段29-33號元善大廈
63.青山公路元朗段25號元朗合益有限公司大樓
64.青山公路元朗段17A-21A號元美大廈
65.元朗水車館街28號萬金中心
66.元朗水車館街2號東輝閣
67.元朗元朗安樂路49-57號榮發樓
68.元朗元朗安樂路59-61號永興大廈
69.元朗元朗安樂路35-47號利群樓
70.元朗朗屏邨畫屏樓
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease