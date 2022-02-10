勞福局正檢討最低工資料有提升　不希望勞方嫌增長少寧凍結

立法會今(10日)召開人力事務委員會會議，勞工及福利局局長羅致光表示，當局正檢討最低工資水平，相信有機會提升。他期望勞資雙方能互諒互讓，不希望勞方會因為增長幅度太少而寧願凍結。至於最低工資的長遠路向，羅指局方會檢討過往經驗，再交代分析結果。羅又呼籲工會就工時指引「有商有量」，讓僱主和僱員可以參考。

議員周小松在會上不滿政府去年凍結最低工資水平，指過去10年，最低工資水平增幅追不上經濟及名義工資增長，最基層員工無法分享經濟發展成果，要求最低工資一年一檢。另一議員林振昇就認為政府需要就「工作過勞」訂立定義。

有議員促請當局研究失業援助制度，羅致光表示，自2019年香港經濟步入衰退時政府已有相關研究，當時結論是，若要設立失業保險制度，就要將遣散費和長期服務金作出大幅政策調整。

羅又指，由於當局正處理取消強積金對沖，若連帶討論失業保險，將會非常複雜，要達成共識的話，恐怕要以數以年計的時間。他亦提到，由於近日多間安老院爆發疫情，生命攸關，局方會與衞生署和醫管局協調，其他大部分工作都幾乎要放低。