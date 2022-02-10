疫情嚴峻　公僕在家工作延長至2.18

政府今(10日)表示，因應本地疫情仍然非常嚴峻，有需要繼續採取措施，大幅減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區海嘯式傳播。發言人宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至本月18日，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫有關的人員外，其他政府僱員盡量繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，本月18日前再檢視情況。

發言人表示，在實行特別上班安排期間，政府部門繼續維持緊急和必須公共服務。控制第5波疫情是政府現時首要任務。大量政府僱員一直緊守崗位、不辭勞苦參與抗疫工作，各部門會繼續因應疫情發展和實際需要，動員政府僱員全力支援抗疫工作。

發言人續說，因應疫情而需減少為市民提供公共服務，但個別部門仍會就各項服務的最新需求作出安排，另行作出公布。為減少政府大樓和辦公室的人流，市民請盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的感染控制和社交距離措施，包括使用安心出行流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排，並次呼籲僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。