配合疫苗通行證　驗證二維碼掃瞄器以實名記錄

「疫苗通行證」於今起（10日）率先在D類食肆推行，1月底創新及科技局推出「安心出行」流動應用程式更新版本，加入了自動顯示電子疫苗接種紀錄（電子針卡），同時支援儲存「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，簡化展示二維碼流程。

創科局局長薛永恒指，近期同步加入新的科技方案，提供「驗證二維碼掃瞄器」程式供處所掃針卡或「豁免證明書」二維碼，從而記錄到訪人士的資料，收實名記錄之效。當處所出現感染個案時，有關資料可協助追蹤辦更快更精準找出密切接觸者或可能受感染人士，及早切斷病毒社區傳播鏈。

市民只要更新「安心出行」至3.0.2版本或以上，先以「安心出行」掃瞄及儲存針卡或「豁免證明書」。當市民進入處所時再掃瞄「安心出行」場地二維碼後，程式會自動顯示「電子針卡」或「豁免證明書」，藍色代表已接種疫苗或因醫學原因獲豁免的人士，紅色則代表未有接種紀錄，不能進入特定場所。

「電子針卡」底部會有計時器作為防偽工具，避免有人以截圖方式借用他人的「安心出行」紀錄。新版本既方便市民展示針卡，又方便處所人員執行防疫措施如查看是否已掃「安心出行」及記下針卡資料。

政府亦已推出「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式新版本，供食肆和處所負責人用作掃瞄針卡及「豁免證明書」二維碼，以核實其真確性。「驗證二維碼掃瞄器」程式掃瞄二維碼後，會有不同聲響提示有關人士已接種疫苗、持有「豁免證明書」或二維碼無效，方便負責人分辨「疫苗通行證」是否有效。

到訪人士資料只保留在處所裝有程式的手機中，所以處所有責任好好保管裝有「驗證二維碼掃瞄器」程式的手機。

暫存在「驗證二維碼掃瞄器」程式內的資料只會儲存31天作防疫抗疫相關用途。有關資料會經加密處理，更會進行遮蓋（masked）及雜湊（hashed）處理，成為不可辨識個人身份的資料。即使處所人員亦無法查閱儲存在「驗證二維碼掃瞄器」程式內的個人資料。

薛又指，至今已有超過43萬市民通過「安心出行」的提示作檢測，當中62名市民驗出病毒陽性。