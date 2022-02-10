黃大仙祠今起閉園兩周　善信不計較摸門釘　祠外繼續叩拜

因應政府早前發出的最新防疫規例，全港宗教場所及髮型屋由今日(10日)起開始關閉至24日凌晨。不過，記者今日早上10時許，到黃大仙祠視察，仍有零丁的年長善信到訪。儘管他們被禁止入內，他們仍手持香燭於祠外叩拜。當問及他們到訪祈求的願望，眾善信不約而同地指，希望疫情早日完結，生活恢復正常。

住港島的劉太表示自己遠道而來，原本想趁「好日」為家庭祈福，但來到才知道祠廟已關。但她並不介懷「摸門釘」，更向附近的年老小販買了一札約10港元的香燭。她說，疫情下生意難做，希望大家家平安，故花小費「幫吓手」。

另一位「食閉門羹」的市民莫先生則表示，其實早已得知寺廟關閉消息，到訪祈福是為求心安。他指，自己從事建築行業，身邊人及自己均受疫情所累，生計受影響，故希望拜神祈求疫情快過。面對往日人潮如鯽的寺廟，現在卻人煙冷清，他慨嘆今個虎年全無新年氣氛，又笑言現在最熱鬧的，是各區的檢測站。

另一位長者梁女士則表示疫情嚴峻，拜神是祈求家宅平安，即使不能入內，相信「大仙會感到自己誠意」。

事實上，雖然黃大仙祠今起禁止開放，祠外的檔口亦已悉數關閉，但由於祠外附近設置了流動採樣站，因此仍排滿了長長的人龍，場面十分墟冚，與冷清的黃大仙祠相比，畫面不禁令人唏噓。