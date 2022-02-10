大圍新翠邨檢測站無情落閘　疑爆警民衝突場面混亂

本港近日疫情蔓延，多區的強制檢測站大排長龍，惟政府安排不周，連日來罵聲不斷！當中，大圍新翠邨一個檢測站昨晚爆出警民衝突場面，檢測中心昨晚(9日)8時準時落閘，大批苦候逾3句鐘的居民拒絕離開要求延長檢測時間，惟檢測中心職員堅持關閉，只着居民留下資料翌日再檢，警方維持秩序時一度與居民推撞。此外，原本僅得2個檢測站的粉嶺突然關閉一個，有市民排足7句鐘始獲檢測，狠批政府安排混亂，玩弄市民。

數以千計市民在新翠邨檢測站不分晝夜輪候檢測，今日(10日)網上流傳一段短片，顯示大批人士排隊到晚上8時，檢測中心突然準時落閘，無視寒冬下罰企數句鐘的居民，引起排前列的居民群起鼓譟，要求檢測中心延長時間為龍尾的人檢測完成為止。然而，中心職員堅持關閉，只要求民居留下資料翌日優先檢測，居民不滿安排，隨即有人鼓譟，有男士按捺不住內心憤怒而用粗口指罵職員，亦有小孩疑太累而哭鬧不斷，場面一度混亂，警方介入維持秩序。

未幾，有排前列的男士走出封鎖線要求職員交代，警員阻止要求他返回隊伍，又要求他出示身份證，期間一度推撞，其後男士亦回到隊伍，但因此觸動更多人情緒，群起向警員叫囂，期間有警員爆出一句「你唔早啲嚟？」有人隨即回應「一早嚟咗啦！全部8點前嚟排咗幾個鐘啊！我排咗3個鐘喇，你試下排3個鐘丫大佬！」有居民批評警員言詞涼薄，聲言會投訴相關警員。短片未有交代結局，惟大批市民未有離去。

不但新翠邨檢測站不近人情準時落閘，原本只得保榮路體育館及和興體育館的兩個檢測中心的粉嶺區，有居民投訴政府無故關閉保榮路體育館的檢測中心，導致數以千計市民被迫一同在和興體育館排隊，在體育館對出的行人路大打蛇餅，有居民指排了6至7小時才獲檢測，痛斥政府安排混亂，排隊強檢的措施是玩弄市民。

東網正向警方及衞生防護中心查詢相關事宜，正待回覆。