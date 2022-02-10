7旬翁涉老人院非禮3職員　醫生診斷精神混亂獲脫罪　擬判入院令

一名7旬老人被指於去年10月至11月期間，在秀茂坪他所居住的老人院內，先後非禮3名女職員。他被控3項猥褻侵犯罪，他被精神科醫生診斷為精神混亂及不適合答辯，醫生建議入院令，但被告否認有非禮他人，案件今天（10日）在觀塘裁判法院開審。裁判官鍾明新基於被告不適合答辯，裁定其無罪，但認為他有做過相關行為。院舍女職員供稱，當日被告從右擁抱她，欲將她拉倒床上，其手臂亦觸碰到她的胸部，她撥開被告手臂及喝止他，被告則對著她「笑瞇瞇」。鍾官信納3名女事主證供，擬判處被告入院令，下令被告還押至2月24日，以待索精神醫生報告，再決定入院令時長。

報稱退休人士的74歲被告盧國賢，被控於2021年10月31日在秀茂坪利安道順安邨瑞興護老中心內猥褻侵犯女子A；同年11月17日猥褻侵犯女子B；及於同年11月18日猥褻侵犯女子D。法庭早前為被告索取了兩份精神科報告，均指被告不適合答辯，惟被告不同意控方案情，控方為證明被告行為而舉證，裁判官鍾明新遂依循《精神健康條例》第45條展開聆訊。

女事主A供稱，於去年10月31日下午4時，她在瑞興護老中心A7房內工作，她當時正在餵食一名臥床的院友，惟當她完成餵食後，剛轉身之際，遭被告從右擁抱。A表示，她感到被告當時欲將她拉倒床上，而被告手臂亦觸碰到她的胸部，她撥開被告手臂後，向被告大叫「你如果再係咁樣，我就報警」，惟被告只是對著她「笑瞇瞇」。女事主B則供稱，於去年11月17日下午4時許，她到被告當時居住的C1房內，走到被告床邊及叫他出來吃飯，但被告沒有回應，她轉走離開時，感到右邊臀部遭被告用手掃過，她喝止被告及離開。

女事主D供稱，於去年11月18日下午約3時半，她在院舍1樓大廳為被告量血壓，當時她正用左手量被告右手血壓，被告突然用左手掃她手背，被告的右手又伸向她下身私處及想摸她。D續指，她當時立刻「彈開」，惟被告拉住她衫尾，她遂向被告指「唔可以咁樣，咁樣唔啱」，被告才縮手及自言自語「咁樣唔啱」，惟當她轉身及想離開時，被告用右手打了她左臀1下，D形容「啪左一下」。D事後將事件告知院長及報警。

控方舉證完畢後，裁判官鍾明新裁定表證成立，辯方沒有傳召證人。鍾官裁決時，提到辯方質疑3名事主將他人誤認為被告，但被告已住在院舍一段時間，而每名事主均在院舍工作最少一個月，事主均清晰知道被告姓名及床位，沒有認錯的可能性，裁定3名事主誠實可靠及信納被告案發時有作出非禮行為。鍾官又指，法庭早前為被告索取的兩份精神科報告中，醫生均診斷被告有精神混亂，被告若再不入院治療，不但會影響自己，亦會作出危及他人的行為，本案便是例子。

案件編號：KTCC2059/2021