曾國衞強調「雙普選」目標不變　稱需要社會營造條件

曾國衞強調「雙普選」目標並無改變，一切條件準備好便可達成。

香港《基本法》列明，行政長官及立法會最終為普選產生。有議員今日(10日)在立法會一個委員會會議上，批評特區政府對此沒有正面回應，促政府履行憲制責任，交代相關時間表。政制及內地事務局局長曾國衞強調，中央及特區政府對「雙普選」目標不變，需要香港社會各階層共同努力才可實現。

議員狄志遠指中央對雙普選並無設禁區，但特區政府對雙普選沒有正面回應；議員謝偉俊指，明白政制上「一國為主、兩制配合」，但希望港府豐富民主形式並積極探索。謝又指區議會奄奄一息，疫情下缺乏大量實體會議，加上政府扼殺互助委員會計劃，變相更難以聽取市民意見，認為港府並無爭取民主，反而各方面倒退。

曾國衞指政制發展需中央主導，香港要盡量營造條件達到雙普選目標。他強調雙普選目標並無改變，一切條件準備好便可達成，現階段正撥亂反正、逐步完善，希望大家耐心等待。他又稱「冰凍三尺非一日之寒」，特區政府並非不做事，而是需要逐步創造條件、諮詢各方。

對於區議會情況，曾國衞指區議會是政府的諮詢渠道之一，但現時政府集中精力對抗疫情，行政長官選舉亦將來臨，難以「騰到手」進行區議會補選，相信下屆政府會全面檢視。

亦有議員追問公職人員宣誓會否擴大範圍，例如涵蓋至法定機構，及有否時間表。曾國衞指修訂仍在研究當中，將會有具體方案並向立法會報告，相信毋須很長時間。