《香港01》被斥無良傳媒　記者染疫後罔顧員工安全

新冠疫情在社區大爆發，《香港01》昨(9日)有1名居於大圍的記者染疫，東網記者今(10日)接獲投訴，指摘該公司為「無良傳媒」，並獲得其公司內部通告，發現該公司在記者染疫後，只安排大部分員工提早離開，當中不包括新聞部，並叫員工自我檢測後如無感染，便需按原定編制上班，有內部員工指工作明明可在家完成，但未獲安排在家工作，直斥公司「草菅人命」，罔顧員工安全。

根據《香港01》發給員工的內部通告，要求公司為同在中招員工涉事樓層工作的員工，派發「快速檢測試劑」，並指如員工檢測為未染疫，可依原定編制上班，當中負責即時新聞，包括編採、網編、美術、視頻與攝影等員工，需按照主管工作安排上班，而其他員工則可按照主管安排，在家工作或按需要回到公司上班。

根據通告，公司昨已安排除新聞部員工，其他人需在下午5時離開，又為涉事樓層進行全面徹底清潔和消毒。有內部員工批評公司只是安排員工早2小時離開是「草菅人命」，又指直言不獲安排在家工作，更有部門主管要求下屬回公司，但自己則在家上班，批評不公，罔顧員工安全。

染疫記者最後上班日期為上周六(5日)，據指該名記者曾出席行政長官林鄭月娥主持的記者會，而近日林鄭主持記者會時均沒有戴口罩。東網記者就正向《香港01》查詢。