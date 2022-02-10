2男生涉前年於校門放火　有人事後承認不滿學校無答應停課要求

青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學前年先後遭人用破伸縮棍壞多道玻璃校門，以及遭淋潑汽油和投擲燃燒物，警方調查後拘捕2名當時在該校就讀的男學生。2名涉案男生今日（10日）在區院否認有意圖而縱火罪，控方指其中一名男生被捕後，曾向警方表示因要求學校停課未被理會，故去破壞學校正門。

2名被告依次是張凱傑（17歲）及關昊侃（19歲），同被控一項有意圖而縱火罪，指他們於2020年7月24日，用火損毀青衣樂善堂梁植偉紀念中學的花槽、牆壁及正門，以及意圖藉此危害他人的生命，或罔顧他人生命是否會受到危害。另張再面對一項刑事損壞及在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同年5月25日，與另一人損壞該校正門，及在該校外管有2支伸縮棍。事件中本有多一名男生鄭梓健被捕，但他已獲控方撤控，並將出庭指證2名被告。

控方開案陳詞指，該校保安員在前年5月25日晚上11時許，看見2名戴口罩人士，各以一物件擊打該校正門玻璃，於是報警。該校事後發現有8塊玻璃被擊碎。同年7月24日凌晨，保安員透過閉路電視，看見有2名人士步上正門樓梯，他於是從側門外出查看，卻見到2人沿校外公園小路跑去，他又聽見正門傳來多下爆炸聲。保安員走到正門發現有火及報警。警方其在學校正門找到爆開及燒焦的液體石油氣罐、玻璃樽及燃料罐，學校的閉路電視則拍到2名蒙面人，在正門傾倒液體，再走到對面街道，向正門投擲有火光物件，正門隨即起火及爆炸。

2名被告的同學鄭梓健曾在縱火案前，見2名被告分別在社交媒體應用程式Snapchat貼出學校相片，而次被告並提及縱火及「搞事」。鄭並曾透過訊息問首被告是否要縱火，首被告回答會在凌晨時分進行；次被告亦致電鄭，表示會在長康邨二期商場平台造汽油彈，鄭因好奇心而前往查看，並見2人準備汽油彈及其後在學校正門的縱火行為，他亦拍下正門着火的情況。同年8月，警方拘捕2名被告。首被告警誡下承認曾用伸縮棍打學校正門，他在其後的錄影會面中，又表示曾與他人一同去打學校正門玻璃，指他們曾要求學校停課，但未獲理會，故去破壞學校正門，伸縮棍則是他人所給的。

案件編號：DCCC 291/2021