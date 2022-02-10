疫下網騙急升　協調中心去年接7725宗個案　網絡釣魚佔近半

疫情肆虐，連帶改變市民生活習慣，網上購物或處理各事項漸變普遍。不過，香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)，今日(10日)發表2021年香港資訊保安狀況，顯示在中心去年了處理的7,725宗保本地保安事故中，約最多為佔48%的網絡釣魚，較前年增加7%，而且連續4年上升並創新高，當中超過7成涉及網上購物或網上銀行。

中心指出，排名第2的主要事故為殭屍網絡，佔整體事故45％，較去年下跌16%，當中約一半屬Avalanche殭屍網絡，事故下跌主因相信是前年35個地區聯手摧毀全球大型殭屍網絡之一Necurs，令感染該病毒的本地連網設備不再受操控。

中心另預測今年網絡攻擊會變得更具針對性及有組織，多重勒索軟件及針對個網上購物、電子銀行等行業的釣魚攻擊將成常態，對5G、人工智能等新興科技的潛在保安漏洞發動網絡攻擊，亦將趨多元化，又認為疫情會加快供應鏈互連和數碼化，透過攻擊第三方服務供應商來入侵目標機構的攻擊亦會上升。

生產力局數碼轉型部總經理兼中心發言人陳仲文呼籲，面對複雜及多元化的資訊保安新威脅，社會各界不要掉以輕心，認為無論個人或企業，都要提升對資訊保安的認知和應對能力，而企業更要了解新興科技帶來的資訊保安威脅，制訂相關的保安策略和措施，同時提高合作夥伴和服務提供者的資訊保安意識，加強監察第三方供應商及應用軟件。