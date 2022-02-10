張震遠詐騙證監會囚4年　今申上訴許可求翻案

前行政會議成員張震遠在2012至2013年出任香港商品交易所主席期間，涉與時任財務總監蔡達英串謀，利用空頭支票等不誠實方法粉飾帳面，瞞騙證券及期貨事務監察委員會，以免商交所因財政不濟而被撤回其自動化交易服務的認可；他另涉騙取財務公司3000萬港元貸款。張震遠於2020年中在區域法院被裁定串謀詐騙及欺詐罪成，被判囚4年。他不服定罪判決，向上訴庭申請上訴許可，上訴庭副庭長麥機智今天（10日）開庭審理其申請後，決定押後決定是否批出許可，預計於下星期頒發書面判詞。

據悉張震遠將於明年3月刑滿出獄。現已服刑近1年半的他今天出庭時，明顯比服刑前瘦了一圈。其代表律師今天在庭上表示，張的主要上訴理據，是指同案被告蔡達英作為污點證人，作供時稱是按張的指示行事，卻說不出張的具體指示；本案亦沒有證據顯示，張有親身參與欺詐證監會的行為。律師又指蔡是在案件開審前突然表示願意出庭指證張，而原審法官在沒有考慮蔡願意出庭的動機，便接納他的證供，認為蔡的證供原不可信及不可靠。控方回應時則力陳，原審法官是有充分考慮蔡證供可信性後才接納其證供，蔡的證供亦非含糊不清。

張震遠（63歲）被控於2012年5月至2013年5月期間，與蔡達英（53歲）一同串謀詐騙證監會，不誠實地向證監會隱瞞商交所財務狀況的資料，導致證監會沒有撤回給予商交所在香港提供自動化交易服務的認可；張又被控於2013年4月12日至17日期間，向吳海璇訛稱，其名下新效控股有限公司的股份未抵押予其他人，騙得佳富達財務有限公司交出3000萬港元。

案件編號：CACC 112/2020