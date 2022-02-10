房委會維持有限服務　屋邨管理處及資助辦事處每周只開3天

為阻止病毒在社區海嘯式傳播，香港房屋委員會今日（10日）宣布，對轄下管理服務作部分調整，維修只保留緊急和必須的公共服務，直至另行通告，當中包括公共屋邨管理處和資助房屋辦事處。

所有公共屋邨管理處於星期一、三及五上午10時至下午1時開放，提供有限度的屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。居民如在開放時間以外有任何查詢或需要協助，可致電管理處提供的聯絡電話，職員會盡量提供協助。管理處內的收款處將會暫停開放，租戶可透過其他地點，例如指定的便利店及超級市場，或繳費靈繳交租金。

同樣地，資助房屋辦事處將於星期一、三及五上午10時至下午1時開放，提供有限度服務，當中包括樂富房委會客戶服務中心的白表居屋第二市場計劃小組，及黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃小組。

黃大仙龍翔辦公大樓的置業資助貸款小組會以投遞箱方式接收有關置業資助貸款計劃／自置居所貸款計劃的文件，申請人可於星期一、三及五上午10時至下午1時，把該等文件投入設於置業資助貸款小組的投遞箱內。置業資助貸款小組稍後會通知申請人已收到有關資料／發出確認信及作出跟進；樂富房委會客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組、觀塘建生廣場的綠表置居計劃銷售小組及其他相關服務的辦事處，只開放予已獲預約的申請者／公眾人士。

樂富房委會客戶服務中心公屋申請辦事處星期一、三及五上午8時至下午1時開放，處理公屋申請事宜，而已預約的詳細資格審查會面將會如期進行；清拆安置辦事處及重建組分區（白田及石籬中轉房屋）辦事處星期一、三及五上午10時至下午1時開放，處理有關清拆安置或重建事宜；最後，位於房委會總部地下的收納處於星期一至五下午2時至4時30分開放，處理租金以外的收納款項服務（包括處理資助房屋單位業主繳付補價，以便有關業主完成單位的買賣手續）。

此外，鑑於上述特別工作安排，公眾人士向房委會提出的查詢、要求或投訴可能未能及時回應。