輪候強檢長者行動不便　黃牛黨看準商機出招　每小時200元代排

近日強檢人數眾多，市民往往要花長時間排隊等做病毒檢測，但不少等候檢測的人士是行動不便的長者，而政府表示將陸續在各個檢測站設置派籌機，此舉令一眾商業嗅覺特別靈敏的「黃牛黨」群湧而出！近日多個網上交易平台出現「付費檢測排隊黨」，更明碼實價地標出「代排」價格，由最低每小時80港元，到最高200港元不等，「買家」向對方支付相關金額後，就能獲得代為輪候檢測的服務，更有大貪的「黃牛黨」以全港各區做賣點招攬「生意」。有網民對此甚感惱怒，大鬧「黃牛黨」食人血饅頭，亦有人指出「比(畀)240(港元)唔使排喎」。

有涉事網上交易平台回應事件時表示，知悉有用戶在平台上出售新冠病毒檢測站排隊籌號，以及提供檢測站代排隊服務，正採取行動，把相關商品或服務移除，同時如用戶發現任何可疑商品可進行檢舉，平台將在24小時內作出適當介入及調查。

有網民在討論區以「處處商機 檢測代排隊」為題發文，並貼出1張電話截圖，顯示『「華明邨檢測位」(已不可進)』的字樣，下方則寫上「200一個」及「HK$200」，該網民在貼文中更直斥「黃牛黨」食人血饅頭，而其他網民表示「比240(港元)唔使排喎」。亦有人貼出有大貪的「黃牛黨」在各區均可做「生意」。

此外，另有不少網民亦上載相信為網上交易平台的截圖，分別寫有「藍田配水庫代排強檢服務」及「HK$80」；「強檢代排隊 土瓜灣體育館」及「HK$100」。不少網民對此感到咋舌，更有人戲言「香港人不斷創造商機，犀飛利」；有網民直言「隨時多過$240啦」。