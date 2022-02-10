科興著手研發針對Omicron疫苗　冀5月前生產並供應全球

科興控股中維生物技術有限公司副總裁孟偉寧今日(10日)表示，科興正研發針對Omicron變種病毒的疫苗，目前正計劃推出臨床研究，期望5月前可生產及向全球供應。他又指，注射第三劑科興疫苗可加強中和抗體水平及T細胞反應，無論是長者、孕婦、兒童都能有效預防重症。就多項研究指出科興成效差，他表示每一項研究都有其限制，人口、變種病毒、研究時間長短都會影響成果，故有待更多數據公布，才能全面掌握其有效性，但強調疫苗安全性極高。

孟表示，科興正研發針對Omicron變種病毒的疫苗，公司已於去年12月與港大及香港政府簽訂合作協議，取得Omicron病毒株進行研發，目前動物實驗的結果良好，無論是免疫反應，抑或是抗體反應都頗強，雖然仍需更多時間商討接種劑量、接種程序等，但他強調目前研究大方向正確，結果合乎預期。他們正計劃推出臨床研究，期望3月獲得臨床研究結果，具備條件進行申報，4至5月開始生產及供應。

隨着香港政府全面推出疫苗通行證，有未接種疫苗的孕婦有感被逼針，憂慮疫苗影響胎兒健康。孟引述巴西數據指，當地有25萬劑疫苗用於懷孕婦女，結果顯示出現副作用的機率較復必泰、強生、阿斯利康疫苗低，每10萬名接種科興的孕婦，有3.6例出現突發流產，而復必泰有5.8例，阿斯利康有32.1例，強生有72例。而且有報道指出，有孕婦接種疫苗後生產，嬰兒體內也驗出抗體，認為孕婦可放心接種科興。

孟又指，截至上月，科興已向全球供應27億劑新冠疫苗，使用範圍遍及亞太、中東、歐洲、美洲地區。單單是中國，已有2.48億劑用於3至17歲的兒童及青少年，其中1.17億劑疫苗用於5至11歲兒童。至於香港，已使用了404萬劑科興疫苗。