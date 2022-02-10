外傭自行檢測揭染疫　親往急症卻接歸家令　團體斥政府離譜

本港疫情大爆發，確診宗數呈幾何級上升之態，除政府的強檢呈陽性個案急增外，不少市民透過快速抗原測試後亦發現中招，有人在手足無措下自行往急症室求診。然而，當局訊息混亂或令確診者四處播毒，有至少兩個聘有外傭的僱主控訴，家中外傭確診後親自往急症室求診，卻被拒收並勒令回家等待，結果全家與病毒共存數天全部確診，痛批政府口說清零卻無能為力，令市民受罪。有外傭關注團體直斥政府做法離譜，促盡快增加隔離設施收容確診者，發放清晰資訊減低混亂。

有僱主在網上訴控，其家中外傭近日出現病徵，遂自行使用快速抗原測試檢測，結果發現對新冠病毒呈陽性。僱主以免耽誤病情，親自帶同外傭乘的士往急症室求診，結果去到急症室卻被拒收，更要求他們返回家中等待政府安排，結果確診者與家人共存數天，不幸全部染疫，狠批政府聲稱清零，實際上卻無力應對，變相要市民與病毒共存。

另一僱主亦有類似經驗，外傭自行檢測呈陽性，發攝氏39度高燒，僱主聯絡該外傭在港的姊姊，發現兩姊妹同告確診，遂着她們一同乘的士去聯合醫院急症室求診，結果同樣被「打回頭」，更着外傭自行乘公共交通工具回家。

僱主致電衞生防護中心熱線求助，卻已過晚上8時無人接聽，致電協助抵港人士的熱線，職員卻將責任推向衞生署，令該僱主既無奈又憤怒。結果中招外傭回家等候安排，同住的兩名女童其後亦發高燒及有關節痛等病況，估計亦已中招。

網上討論區亦有網民留言指，其朋友2月初收到檢測結果通知為陽性，當局着他留在家等候安排入院，然而他等了數天仍未獲安排，將自己關在房間中避免與家人接觸，質疑政府人手已經無力應對確診個案，令「清零」淪為空談。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒直言，政府着確診外傭回家的做法離譜，不但令其家人身陷中招風險，亦致的士司機及其他乘客的安危不顧，政府應盡快增加隔離設施將確診者隔離治療，並且提升資訊透明度，讓市民更清楚做法，減少他們的恐懼及憂慮。

東網正就事件向衞生署及醫管局查詢，正待回覆。