新例下只可坐4人　生意難做　酒樓預告周六暫停營業

D類食肆每枱人數上限減至4人，令食肆人流大受影響。(袁志豪攝)

第5波疫情來勢洶洶，食肆人流大減。有旺角酒樓東主苦呻生意冷清多日，再加上憂心爆疫情況失控，決定後日(12日)暫停營業至本月23日。有茶客得知消息，痛斥政府抗疫無能，更批評禁跨家庭聚會等同剝削市民天倫之樂。

倫敦大酒樓負責人蘇萬誠表示，近日確診人數屢創新高，有感人心惶惶，繼禁晚市堂食後，新例下每圍枱最多只有坐4人，損失難以計算，故才有暫停營業的決定。他希望本月24日重開之日，疫情可以穩定下來，200名員工亦可安心工作。他又感謝一眾員工能「同舟共濟」，體諒其決定。

任職理財顧問的食客陳小姐得知停業消息後表示難過，她批評政府對食肆安排過分嚴苛，期間難以約家庭客外出會面，收入大減。而她是自僱人士，不受惠於任何抗疫津貼。她又批評政府2人禁聚令及禁跨家庭聚會荒謬，「根本地鐵日日都咁多人！」，新安排下許多市民都不能與家人共聚天倫。

另一位71歲的食客林生表示，光顧酒樓多年，明白到酒樓經營十分困難。他指疫情下，家庭減少了許多聚會，對政府防疫收緊措施表示理解，但笑言與太太早有應對方法，一早叫子女教用電話視像，閒時便會用「zoom」與一眾孫仔見面。

67歲酒樓熟客李生則稱，酒樓停業期間，會相當不習慣，「始終飲開有感情，已幫襯幾十年！」而在酒樓工作近12年的員工黃小姐亦表示理解老闆決定，酒樓冷清，每天的營業額根本補不上整間酒樓的成本開支。