懲教延長暫停親友探訪至2.23　防病毒傳入院所

鑑於近日本地疫情仍然非常嚴峻，加上數間懲教院所先後出現確診個案，懲教署今(10日)表示，有需要繼續採取緊急措施，大幅減少監獄內外的人流和社交接觸，防止病毒傳入院所引發大規模爆發，決定延長暫停親友探訪服務的安排至2月23日。

親友探訪的安排如能於2月24日恢復，訪客人數會作出以下調整，還押在囚人士的訪客人數限制為1名；定罪在囚人士的訪客人數上限則為2名。署方會監察疫情的發展，2月23日前再檢視情況，呼籲有需要人士留意署方發出的公告和部門網頁，如有緊急情況，可致電個別懲教院所更生事務組職員聯絡跟進。

此外，署方一直確保所有在囚人士獲發基本的生活物資，考慮到個別在囚人士的需要，下周一(14日)至本月23日期間，每名在囚人士可獲准接收認可交來物品一次，有關認可交來物品的種類和數量上限，可參考署方網頁的資料。所有訪客必須出示已接種最少一劑新冠疫苗的紀錄（獲豁免者除外），以及使用安心出行，方可到院所辦理有關手續。

此外，懲教署接獲通知，一名確診患者曾於1月31日到訪大潭峽懲教所探訪羈留者。署方會安排院所相關羈留者及懲教人員接受檢測。