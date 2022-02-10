商會下調本港經濟增長預測至2.5%　促政府再派消費券

疫情持續直接影響今年經濟前景。有商會指出，若第5波疫情持續2至3個月才能有效控制，勢必會令剛有起色的本地消費和投資再度降溫，原本年初實施的特定群組「小通關」，或會推遲至年中才有望實現，而大範圍的旅客出入境正常化，恐怕還要進一步延後，加上基數效應已消失，故商會下調對2022年香港經濟增長預測，由早前預計實質GDP有3%至3.5%的增長率，調低至只有2.5%左右。

有商會今日(10日)舉行線上團拜，期間提及下調經濟增長外，又指自去年中起，主要的工業國如美國及日本，以及中國的製造業PMI均有轉弱的迹象，未來一段時間，製造業的生產經營活動仍然受壓，加上通貨膨脹，能源供應緊張，國際供應鏈受阻，以及歐美國家正部署刺激經濟政策的「退市」，未來一年本地貨物出口的增幅將會放慢。

新一份財政預算案將於本月23日公布，商會早前向政府提出多項激發內部需求增長，協助港商把握內循環機遇和促進工業和科技發展等建議，而政府今輪防疫措施令不少服務行業，不但措施春節消費旺季，更再度將他們推入寒冬，希望政府能推出消費券2.0，並探索以「定向消費券」形式，針對性扶持特定行業及市民。