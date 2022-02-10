今日起禁止跨家庭聚會 若為照顧者一屋有4戶亦獲豁免

政府推行最嚴厲限聚措施，除了將禁聚人數收緊至最嚴厲的2人之餘，特別就跨家庭聚集作出新規定，引發市民關注不少家庭服務行業、在私人場所進行的商業行為，甚至家人之間的探視等，會否受限，並質疑猶如「戒嚴」，甚至被斥為苛政。

食物及衞生局副局長徐德義今日(10日)解釋指，目前香港疫情非常嚴峻，確診個案從年初一(1日)錄得129宗，至昨日(9日)已飆到1161宗，升幅近10倍，所以別無選擇，要採取措施進一步減低社交接觸，包括修訂599G章禁止跨家庭聚會，任何私人處所進行超過2戶聚集就屬禁止範圍，但同屋內的照顧者，就算是第3或第4戶均可獲豁免；工作場所，例如進行修理工作不受限制，他強調每一個個案都會依據實際情況判斷。

疫苗通行證方面，D類食肆先實行有關安排，員工和顧客都要打針，每桌最多4人。尚未實行有關要求的食肆，就要減至2人一桌，2月24日要全面實行疫苗通行證。疫苗通行證的豁免條件包括買外賣、修理工作、接受必要服務、參與法律程序、經過有關處所回家及上班等。