政Whats噏：流亡人士運程預測　許智峯好運已過　羅冠聰料大破財

對於反對派而言，過去兩年絕對係倒楣嘅歲月，部分人惟恐承擔法律後果，索性一走了之，如今踏入新嘅一年，到底會唔會運轉乾坤呢？東網早前邀請玄學家陳法齊，為兩位流亡海外嘅反對派前議員許智峯、羅冠聰，預測一下佢哋嘅虎年運程，而批算結果就係，許智峯正身處於佢最唔應該逗留地方，而羅冠聰今年就可能要面對大破財危機！

現年39歳嘅許智峯喺前年結束外訪後，直接宣布退出民主黨及流亡海外，佢當時不但案件纏身，去年更因呼籲港人喺立法會換屆選舉中投白票，而遭到廉署通緝。雖然佢依家流亡到澳洲，不過陳師傳話以佢嘅命格嚟睇，喺虎年最忌留喺南方，即澳洲，直言「只會衰多幾錢重」，陳師傅又指許智峯嘅好運已過，身體容易「出亂子」，喺40歲至50歲呢段時間或會有嚴重健康問題，而喺虎年之後，即係40歲後，佢嘅工作及感情生活都會轉差，尤其是感情上嘅煩惱，即係成日同太太爭拗啊。陳師傅又指許嘅八字係火炎土燥，忌火，相對南方，佢更應該去西方國家，例如英國或美國啊。

至於28歲嘅羅冠聰早喺國安法生效前就離港，佢及後涉嫌違反《港區國安法》被警方通緝，去年因「涉嫌煽惑他人不投票」被廉署通緝。陳師傅話單以羅嘅八字嚟分析，話羅較著重實利，為咗利益唔太重視人哋點睇佢，其所作所為固然會招來建制派嘅鄙夷，之不過自己友亦對佢有唔少意見。陳師傅仲話羅對女性較「博愛」，所以感情生活亦較易多姿多采，加上羅嘅交際能力強，所以亦好容易搵到外國政客支持其觀點。

陳師傅話羅最好嘅運勢喺22歲至32歲，即使係流亡海外但生活都算過得唔錯。之不過去到今年就預料會大破財，形容「啲錢應該用到幾盡」。由於羅嘅八字有「劫財」，故料難以「籌旗」，2025年後嘅生活亦會走下坡喇！講到呢度，陳師傅話佢都係按命理分析啫，當中不涉改治立場。到底許，羅兩人是否如批算咁「運滯」，大家就不妨拭目以待啦。