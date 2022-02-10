黑暴借通訊平台招攬同路人　發動文宣戰反政府施政

隨着《港區國安法》實施，反修例活動亦漸告平息，惟近日有人在通訊平台的群組發動「文宣戰」，組識「手足」設計反政府的宣傳品，有人響應號召，在公共場所，如港鐵車廂及巴士等，以手寫或張貼文宣，然後將相片上載群組，借此鼓動其他人參與，內容包括反對《基本法》第二十三條立法，甚至有人在崇光百貨對開掛上「永垂不朽」的字句，以悼念去年發生的刺警案兇徒梁健輝，美化孤狼式恐怖襲擊，涉嫌違反《港區國安法》。

通訊平台Telegram在反修例運動中，起着重要的鼓動作用，除針對警員及官員起底的「阿囝搵老豆老母」群組外，還充斥其他反政府或撐抗爭群組，近日一個名為「文宣戰最前綫」的群組，就呼籲「手足」參與文宣行動，利用反修例運動期間的事件，包括不慎從高處墮下死亡的梁凌杰及周梓樂，以及墮海溺斃死者陳彥琳等，以不同方式悼念，如在行人隧道放置印有「R.I.P.（安息）周梓樂」紙盒、在街角後巷放置印有「別讓真相沉沒」等，亦有人在銅鑼灣崇光百貨對開路面欄杆掛上悼念兇徒梁健輝的小牌，當中印有「永垂不朽」字樣，旁邊更放置了蠟燭型電燈，涉嫌美化孤狼式恐怖襲擊，有違反《港區國安法》之嫌，有「手足」響應行動，並拍照後再放上群組，獲得不少人回響。

除借令人難忘的事件牽動「同路人」情緒外，有關「文宣」亦有反政府施政和措施，包括在郊野公園告示牌上張貼「廿三條滅你聲」小貼紙；在巴士座椅背面張貼印有反對「安心出行」程式的貼紙；反修例示威期間的口號，如「香港獨立、唯一出路」、「光復香港、時代革命」和「五大訴求、缺一不可」等，亦製成貼紙貼在巴士座椅背面及郊野公園告示牌，還有在港鐵車廂內張貼「法治已死」貼紙。

另一群組「反送中文宣谷」則讓「手足」上載自行設計的文宣，以便其他人打印及四處張貼，當中一幅文宣聲援以利刀襲擊警員頸部及立法會議員何君堯等4名已入獄的暴力分子，企圖美化「黑暴」分子。有人亦製作反對接種新冠肺炎疫苗的圖文，圖中可見多人躺在地上，上面有不少針筒橫飛，附帶文字寫有「躺平，讓針筒飛」，用意明顯是呼籲公眾拒絕接種疫苗。