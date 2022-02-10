九旬長期病嫗染疫亡　3長者危殆　公院增23醫護中招

再有新冠患者死亡！醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(10日)公布，1名94歲Omicron變種病毒女患者(個案編號：18712)死亡，她有長期病患，沒有接種新冠疫苗，患者本周二(8日)因心臟衰竭、呼吸困難入院，情況急轉直下，延至今日下午1時33分離世。連同上述病人，至今共有216名確診病人離世。

李立業又指，現時有3名確診者情況危殆，包括84歲男病人(個案編號：14814)，正在將軍澳醫院留醫，未有接種疫苗；另外2人被列為初步個案，分別是80歲男士，已接種2針，最後1針在去年9月接種；另1人是97歲男士，無打針。另有6個病人情況嚴重。

醫管局今日有23名醫護感染，包括北區醫院1名醫生；10名護士則涉及東區尤德夫人那打素醫院、律敦治醫院、香港兒童醫院、明愛醫院、葵涌醫院、威爾斯親王醫院、博愛醫院、青山醫院、天水圍醫院；2名專職醫療人員，分別在紅十字會輸血服務中心、雅麗氏何妙齡那打素醫院工作；10名文職及支援人員。他們分布在港九各區醫院及門診。接觸追蹤發現，無病人被列為密切接觸者，大約20名職員列爲緊密接觸者，包括屯門、博愛、大埔那打素、東區、兒童醫院等。另有4名病人於篩查期間驗出病毒，13名同病格病人要檢疫。

明愛醫院早前有兩人確診，接觸追蹤再發現多1名護士、2名病人確診，當局已派人到場視察傳染情況。東區尤德夫人那打素醫院老人精神科1名62歲男病人昨日(9日)確診已展開追蹤，再多1名物理治療部的病人服務助理確診，正調查關連。病人入院篩查方面，發現4名病人初步確診，分別位於屯門醫院、聯合醫院、瑪嘉烈醫院、廣華醫院，13名同病格病人、3名醫護人員被列爲緊密接觸者。

就港大研究指醫療系統即將淪陷，食衞局表示會進一步改善醫療系統，包括檢測、追蹤、隔離、檢疫等，不同程度的圍堵措施，政府已做了不少，並會因應疫情發展進行規劃。