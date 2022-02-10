渠網複雜兼人手少　黃錦星暗示150個污水監測點難再增上限

為更快阻截病毒傳播，政府在多區監測污水中新冠病毒含量，協助找出社區內的隱性患者。環境局局長黃錦星今(10日)在立法會環境事務委員會指，現時已把污水樣本監測點由100個增至150個，最近因為污水染出有病毒而要做圍封強檢有15次，合共找到200個隱性患者。但當議員問到，可否再加派人手，黃錦星指本港污水渠網設計複雜，造成先天局限，加上政府要取捨大規模檢測，與追蹤傳播鏈上游，暗示或因人手不足而未能增加監測點。

環境保護署與渠務署，在2020年10月起連同香港大學跨學科團隊，在各區採集污水樣本，檢測有否病毒。黃錦星表示，假如團隊在定點監測站發現污水有病毒，可以隨即檢測附近數幢樓追尋源頭，現時定點監測已增至150個，覆蓋人口近500萬，又會隔天切換地方，確保多區亦定時涵蓋到，轉移地方密度亦有加強，由以往數日「掃描」一次，至現時隔日一次，另增加臨時監測站。黃錦星又指，近日主動到元朗、天水圍重災區尋找源頭，近日因污水驗出有毒而做的圍封強檢15次，每次亦發現確診個案，黃解釋因很多時患者未確診，其排涉物已會有病毒，故檢測是一個好指標。

多名議員關注近日確診數字破千，疫情嚴峻下可否增加採集能力，盡快協助找到源頭。黃錦星解釋由於本港污水渠網設計複雜，另又指變種病毒Omicron傳播快，但採集污水抽水過程亦要用上一個早上，同一晚才有結果，故政府在大規模檢測與「追上遊」要有取捨。

環境保護署副署長徐浩光指，現時新增定點監測已增至150個，即每個監測點覆蓋4萬人，根據以往經驗，監測敏感度是10萬人有1個個案亦能檢測到，認為監測可以勝任。