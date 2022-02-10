涉違國安法被控　壹傳媒3公司終有代表出庭

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英、6名被還押的蘋果日報高層、以及集團旗下3間公司因涉嫌違反《港區國安法》被控。3間公司早前因沒有派代表到庭，被押後至今天（10日）在西九龍裁判法院再提訊。3間公司今天終派出公司代表及律師出庭，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉將案押後至2月24日，與同案另外7名被告人一同處理將案交付高等法院原訟庭審訊的程序。

3間今天提堂的被告公司依次為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、及蘋果日報互聯網有限公司。它們被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，以及串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及或複製煽動刊物共2項控罪，指3間公司聯同張劍虹、羅偉光、黎智英、林文宗、馮偉光、楊清奇及陳沛敏，在2020年7月1日至2021年6月24日期間、及2019年4月1日至2021年6月24日期間，分別干犯以上2項控罪。

3間被告公司今天由一名文姓男士作為代表應訊，他在庭上表示明白控罪。3間公司的代表資深大律師同意將案押後至2月24日，與同一事件另外7名被告一同提堂，進行交付到高等法院的程序。控方確認2項控罪屬獨立指控，而非交替控罪。資深大律師便要求控方在下次提訊之前，將控罪詳情、即涉案刊物資料提交予辯方。據了解，3間公司暫時未完成清盤程序，仍有公司董事，而文先生由3間公司的董事指派出庭任公司代表。

案件編號：WKCC 2379/2021