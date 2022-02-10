辯稱打羽球卻無波　男生藏雷射筆罪成

前年1月29日，一名男學生涉嫌在黃大仙管有一支雷射筆被捕。事隔一年半後他被落案控告管有攻擊性武器。男生不認罪受審，於今天（10日）在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官莫子聰裁決時，指被告自辯時稱當日他相約朋友打羽毛球。惟莫官留意到被告和朋友均沒有攜帶羽毛球，指「有羽毛球拍但無羽毛球，係打唔到羽毛球」，不接納被告說法。被告須還押至3月3日候判，以待索取更生中心及勞教中心報告。

被告梁傑銓（19歲，學生），被控於2020年1月29日，在九龍黃大仙地鐵站B出口外的公眾地方，管有一個能發出雷射光束的裝置。控方證供指稱當日早上被告和3名男生坐在花槽邊。警方上前截查時，在被告背囊內搜出雷射筆、望遠鏡、灰色手套、4個口罩等物品，被告稱要去打羽毛球，而雷射筆自上次觀星後忘記取出。惟警員供稱當時看不見4人有帶羽毛球拍，追問被告為何沒有羽毛球拍時，被告則沒有回應。裁判官指警員的證供清晰明確，盤問下沒有動搖，接納他為誠實可靠。

裁判官指，被告自辯時供稱雷射筆是在3年前購入、用作觀星，一直放在背囊內沒有取出，而望遠鏡亦用於觀星，手套則用於學校木工，惟莫官指出被告在出發前，曾看見背囊有望遠鏡，為何沒有想起雷射筆並未取出，而且雷射筆體積不小，即使放在背囊暗格，他亦理應看到背囊凸起。莫官又指，被告承認自己大約每月會用一次該背囊，而他在7至9個月前去觀星，直至案發當日，被告仍有多次機會發現雷射筆。

裁判官又指，被告辯稱當日他相約朋友打羽毛球，朋友帶了2支羽毛球拍，但被告被截查時，沒有將此告知警員。被告朋友卻在庭上供稱，當被告被警員問為何無羽毛球拍時，曾指向他。裁判官認為被告和朋友的證供出現明顯分歧，而即使被告朋友真的有帶羽毛球拍，被告和朋友均承認沒有帶羽毛球，莫官指出羽毛球是不可或缺，「有羽毛球拍但無羽毛球，係打唔到羽毛球」，故不接納被告相約打羽毛球的解釋。莫官考慮到，被告當時身處位置鄰近港鐵站及主要幹道，被告身穿黑衣外套和長褲，背囊內有黑色口罩，脗合示威者衣着，而案發當日網上就有人號召三罷，認為被告攜有雷射筆是有意圖用作傷害港鐵職員或警察。

案件編號：KCCC 1972/2021