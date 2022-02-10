抽痰後氣管造口移位致缺氧　舌癌病人死因研訊開審

屯門醫院一名護理系實習生3年半前獨自為病人抽痰，疑令病人氣管造口移位且其後死亡。死因裁判法庭今日（10日）就事件展開研訊，屯門醫院外科醫生供稱，死者在氣管造口移位後心臟停頓，醫生將氣管放回正確位置後，空氣仍未能如常泵入死者肺部。醫生嘗試不同氣管，至更換第4支氣管時空氣才順利入肺，死者在超過半小時後始回復心跳。該名護理系實習生將於明日的研訊作供。

今次研訊的死者湯權去世時61歲。其妻子陳中蘋供稱，死者生前任職吊機操作員，2018年初因患舌癌切除部分舌頭，惟數月後舌癌復發，同年7月到屯門醫院接受第二次切脷手術後，醫生為死者的頸部設立臨時氣管造口，並要他留院觀察。她憶述當時死者經常投訴護理欠佳，要到呼吸困難才有護士為他抽痰。同年8月4日，陳探望死者時見對方精神奕奕，更下床做運動。及後一名護士學生為死者抽痰，陳於布簾外靜候時，該學護突然大叫「佢嘔血！」附近的男護士聞訊而來，發現死者陷入昏迷。其後醫生趕來搶救死者，並將其送往急切治療部。死者延至8月25日因腦幹壞死而被宣布死亡。

前港姐冠軍麥明詩胞兄、時任醫管局新界西聯網的外科醫生麥明山供稱，死者的頸部設有臨時氣管造口，原因是預期死者在手術後會有呼吸困難，需將空氣泵入死者肺部，並且為避免肺炎等併發症出現，要時常用氣管抽取死者痰涎。當日醫生嘗試不同類型及粗幼的氣管，才能將空氣泵入死者肺部。麥補充，由於氣管造口接近頸部，用於固定造口的橡皮筋不能緊綁，故病人大力咳嗽亦可令氣管造口移位。

時任屯門醫院深切治療部醫生何振銘則供稱，死者經搶救後被送往深切治療部，一直陷入深度昏迷，支氣管內沾有血液。醫方為死者進行電腦掃描，發現死者有腦水腫，其後水腫情況不斷惡化，最後確認死者腦死。何指死者因為氣管造口問題而出現缺氧，導致腦部受損。至於為何死者的支氣管出現血液，何表示出血與手術無關，血液可能是因為肺炎或口部創傷而流入支氣管。

案件編號：CCDI 912/2018