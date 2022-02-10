支聯會涉顛覆案　破管署未決定是否代表　官令再押後

已被政府取締的支聯會、其主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤涉嫌違反《港區國安法》，一同被控煽動顛覆國家政權罪。案件今天（10日）在西九龍裁判法院再提訊，由國安法案件指定法官、署理總裁判官羅德泉處理。由於破產管理署仍未能決定是否適合代表已解散的支聯會，裁判官遂將案押後至2月24日再訊，並保留2月14日作另3名被告的提訊日。

4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（64歲、工會幹事）、何俊仁（69歲、律師）、及鄒幸彤（37歲、大律師）。支聯會一直沒有派公司代表出庭應訊，而裁判官早前亦已取消蔡耀昌作為本案有利害關係人士的身份。根據法例，支聯會被剔除解散前持有或以信託形式代公司持有的財產及權益，均歸屬於破產管理署署長。破管署今天委派資深大律師出庭，表示仍需更多時間研究破管署是否可以代表一個被解散的團體。當中除了牽涉刑事法，也包括公司法問題，故申請將案押後至3月9日再訊。

羅官表示，今次是前所未有的情況，考慮今次議題牽涉多於一個範疇，最終決定保留原定2月14日提訊日日期，並另定2月24日提堂，了解破產管理署的立場。

案件編號：WKCC 3632/2021